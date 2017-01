Aprobada la moción de censura contra el alcalde del PP investigado por la vivienda del expresidente riojano Pedro Sanz

2/01/2017 - 20:06

El pleno del Ayuntamiento de Villamediana ha aprobado hoy, con los votos del Partido Socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida, la moción de censura contra el alcalde 'popular', Rubén Gutiérrez.

VILLAMEDIANA DE IREGUA (LA RIOJA), 2 (EUROPA PRESS)

La moción, apoyada por toda la oposición salvo el único concejal del Partido Riojano - que se ha abstenido-, convierte en alcaldesa a la socialista Ana Belén Martínez.

Surge después de que Ciudadanos diera por roto el pacto de investidura al no dimitir Gutiérrez ni los otros tres concejales 'populares' investigados judicialmente por votar a favor del Plan General que legalizó una serie de viviendas, entre ellas, el chalet del expresidente Pedro Sanz, antes casa de aperos.

"No es una moción personal contra el alcalde", ha asegurado el concejal de Izquierda Unida Chuchi Cámara que, además, ha ejercido la presidencia en el desarrollo de la moción al ser el concejal de más edad (el secretario ha sido el más joven, el regionalista Rubén Sáenz León).

Cámara ha explicado que no era "una moción de censura personal, sino política" y basada en la necesidad de "transformar" el Ayuntamiento de Villamediana y situar al municipio "donde se merece".

El portavoz de Ciudadanos en el municipio, Modesto Fernández, ha leído el acuerdo de investidura que dio el gobierno al Partido Popular en Villamediana en el que se especificaba la "separación de su cargo a todo representante público imputado".

Ha añadido: "Imputación en aquella época, ahora se llama investigación" (tras el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Después, ha leído el auto de la jueza del Tribunal Superior de Justicia que llama, en calidad de investigados, a cuatro concejales del PP, entre ellos el hasta ahora alcalde.

Gutiérrez, por su parte, ha creído un "despropósito" la moción de censura que, pide, entre otras cuestiones, "una auditoria económica, lo cual es ilegal en un Ayuntamiento".

Además, ha dicho que está sustentada "en la mentira" porque "no hay nadie investigado en este Ayuntamiento"; incluso ha apuntado a la posibilidad de que el auto se declare nulo, dado que está recurrido.

"No tenéis experiencia en la gestión", les ha advertido a los concejales que, a partir de ahora, formarán la Junta de Gobierno de los tres grupos políticos: PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida.

Les ha acusado de "política carroñera de la peor calaña" y ha apuntado a que está todo "articulado por Cesar Luena", secretario general del PSOE riojano. Ha vaticinado año y medio "de completo desgobierno".

La nueva Junta de Gobierno, ha dicho el portavoz de Ciudadanos, "hará desaparecer el caciquismo" del municipio. "Necesitamos poder pasar al otro lado del río, y que los ciudadanos puedan pasar a la huerta sin jugarse la vida", ha dicho.

La portavoz socialista, antes de ser investida alcaldesa, ha recriminado al equipo de Gobierno 'popular' que "aún estando en minoría", ya que, les ha recordado, representan el 27,42 por ciento de los votos, no han tenido "en cuenta al resto de grupos". La unión de estos últimos, ha creído, legitima la moción.

Ha apuntado, entre sus reproches, que en el reparto de los derechos de viñedo "se han visto relaciones de parentesco con el alcaldes, los concejales del PP y el partido". Por eso, ha creído que se hace necesario un Ayuntamiento "del siglo XXI".

El concejal regionalista ha explicado su abstención en un deseo de no apoyar posiciones que buscan "no dar la cara". Ha recriminado que haya quien no vaya a entrar en el gobierno del municipio para "mandar pero dejando a otros la responsabilidad de dar la cara". Así, ha creído "escandalosa" una Junta de Gobierno con responsabilidades compartidas y "sin mojarse y dar la cara".

SEGUIR LO QUE ESTÁ EN MARCHA

Tras el voto de la moción, que ha sido apoyada por siete concejales (tres del PSOE, dos de Ciudadanos y dos de Izquierda Unida); rechazada por los del PP; y con la abstención del Partido Riojano, la nueva alcaldesa, Ana Belén Martínez, ha prometido su cargo "en conciencia".

Con respecto al "trabajo" que le espera a la nueva Junta de Gobierno ha apuntado a la Educación, con una cuarta línea de Primaria; y ha asegurado que "todo lo que estaba en marcha se seguirá haciendo".

Así, se ha referido al Parque de la Fragua que, según ha afirmado el portavoz de Ciudadanos, el ya cesado alcalde dijo que "no se iba a hacer si no iba a estar en el cargo".

Mejorar la frecuencia de autobuses; poner en marcha servicio Buho; dar celeridad a la aprobación de los presupuestos; y crear una coordinadora para las fiestas, con el objetivo de potenciar la participación, ha sido otros de sus anuncios.

El pleno había comenzado a las 12:00 horas y ha durado una hora. Los concejales del PP han sido recibidos por un aplauso, a su entrada, por parte del público, y todos han sido aplaudidos en las intervenciones.

La tensión ha sido más palpable que evidente, y sólo ha saltado en un momento, cuando en la intervención final de la ya alcaldesa una persona del público le ha pedido que no le hiciera "hablar" en el momento en el que Martínez abogaba por una coordinadora mejorada para preparar las fiestas.