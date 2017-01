La facción Anticapitalistas de Podemos planta a Iglesias de cara a Vistalegre II y obliga a Errejón a 'mover ficha'

Los intentos de que Podemos llegue unido a la decisiva Asamblea de Vistalegre II en febrero no sólo no se fraguan, sino que se ven frustrados por nuevos imprevistos. Si ya se antojaba difícil que los partidarios de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón llegasen a algún tipo de acuerdo previo, se suma ahora la negativa de la facción Anticapitalistas de concurrir en las mismas listas que la candidatura del secretario general.

Según ha confirmado al diario El País el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, uno de los mayores exponentes de la corriente Anticapitalistas, su facción rechaza concurrir en una lista integradora junto a Iglesias como se preveía. No se repite así el acuerdo entre los 'pablistas' y los 'oficialistas' que, por ejemplo, dio en Madrid la Secretaría General del partido a Ramón Espinar frente a los 'errejonistas'.

Este rechazo a concurrir bajo el paraguas de Iglesias la justifica Urbán en el hecho de que su candidatura, Podemos en Movimiento, debe tener "una lista propia". "Creo que podemos llegar a acuerdos sobre temas concretos, pero eso no significa que tengamos que ir en la misma lista. Defender un Podemos unido no significa un Podemos uniforme", ha explicado el eurodiputado.

"Nosotros queremos defender una propuesta política, que la gente la pueda debatir y decidir qué grado de apoyo tiene. Si no nos presentáramos, estaríamos escondiendo ciertos debates y creo que no es lícito", ha justificado un Urbán que después ha aclarado que, pese que presentarán su propia lista a la dirección (al Consejo Ciudadano), apoyarán en votación separa a Iglesias como secretario general.

Urbán también ha motivado esta decisión en el deseo de su candidatura de recuperar propuestas del Podemos inicial como "una auditoría de la deuda pública para decidir qué parte se impaga, una renta básica universal, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, una banca pública y la defensa de procesos constituyentes tanto en Cataluña, como en Euskadi, como en Andalucía, para que tener un Estado plurinacional".

Propuestas todas ellas que Podemos llevaba a las elecciones europeas de 2014 y que ha dejado en el camino, según Urbán: "Para nosotros es esencial un Podemos que no se modere en su propuesta política. Alguna gente te dice: '¡Eso es Errejón!'. No, perdona, eso es Errejón y Pablo [Iglesias]. ¿Quién ha moderado el discurso desde el primer Vistalegre hasta ahora en sus programas políticos? ¿Errejón? No. Ambos".

Este movimiento de los Anticapitalistas obliga a los 'errejonistas' a decidir ahora si buscan algún tipo de acuerdo con los 'pablistas' o concurren al cónclave con su propia lista y sus propias propuestas. El 'número dos' de Podemos tendrá que decidir así como capitaliza el gran apoyo que suscitó en la última votación interna del partido, que evidenció la división existente al perder por pocos puntos ante los oficialistas. Una derrota de Iglesias en las otras votaciones le obligaría prácticamente a dimitir, como él mismo subrayó, aunque ganase de la Secretaría General.

Calendario de votaciones

Los inscritos en Podemos podrán votar desde el próximo día 4 de febrero y hasta el día 11 de ese mes los documentos y candidaturas de cara a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal del partido, Vistalegre II, que se celebrará en Vistalegre los próximos días 10, 11 y 12 de febrero.

Según la hoja de ruta consensuada por el Equipo Técnico encargado de preparar la cita, será el 2 de febrero, jueves, cuando se anunciarán las candidaturas y documentos definitivos y comenzará el periodo de campaña electoral, que se extenderá hasta el día 11.

Ese día se presentarán presencialmente las distintas candidaturas a los diferentes órganos de dirección y se elegirán los representantes de los Círculos que formarán parte de la nueva dirección. Los inscritos -el censo se cerrará el 4 de enero (incluido)- tendrán de plazo para votar entre el 4 y el 11 de febrero. El domingo, día 12, se conocerán los resultados.

Previamente, el domingo 22 de enero se presentarán los documentos provisionales y se abrirá un plazo de diez días, hasta el 1 de febrero, para que puedan realizarse fusiones o transacciones parciales de sus contenidos.

Así, se ha fijado un plazo comprendido entre el 5 y el 21 de enero (17 días en total) para la elaboración de documentos, que serán de cuatro tipos: políticos, organizativos, éticos y de igualdad.

Con el objetivo de apostar por la descentralización, el Equipo Técnico encargado de fijar el calendario ha reservado espacio para que se desarrollen debates centrales en diferentes territorios del Estado, de modo que durante la fase de elaboración y aprobación de documentos tendrán lugar varios debates sectoriales y temáticos de carácter estatal fuera de Madrid.

El modelo de votación empleado en la cita se fijó el pasado mes de diciembre tras una votación en la que se impusieron por la mínima las tesis del secretario general, Pablo Iglesias.