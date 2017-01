Baldoví se identifica más con Errejón que con Iglesias: "Para cambiar las cosas hay que aspirar a atraer a más gente"

3/01/2017 - 12:49

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha confesado este martes que se identifica más con las opiniones del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, que con las de su líder, Pablo Iglesias. "Para cambiar las cosas, hay que aspirar a atraer a mucha más gente", ha argumentado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Baldoví ha lamentado la crisis interna que vive Podemos porque las divisiones siempre afectan "para mal" a los partidos y ha llamado a las dos facciones que encabezan Iglesias y Errejón a acabar con este "espectáculo" para que del congreso de Vistalegre del próximo mes de febrero salgan "unidos".

NO PUEDE HABER VENCEDORES Y VENCIDOS

Sobre todo porque en la medida en que la formación morada no aparque sus diferencias, no se conseguirá avanzar en aquello que ya se había conseguido, y es "romper el bipartidismo". De ahí que insista en la necesidad de que del cónclave de febrero no se salga "con vencedores y vencidos".

Para ello, el diputado valenciano ha subrayado la necesidad de que los dos sectores que conviven en Podemos y sus respectivos 'líderes' se sienten en una mesa para tratar de "resolver los problemas" y abandonen los 'recados' que se dirigen a través de las redes sociales porque envían un mensaje "poco edificante" a sus votantes y a los ciudadanos en general.

"Las cosas se resuelven mejor en la intimidad", ha insistido Baldoví, quien considera que "una excesiva exposición no hace bien a nadie, ni a unos ni a otros, ni al proyecto común". En su opinión, ahora es el momento de ser "lo suficientemente inteligentes y generosos para dejar problemas de poder y centrarse en los problemas de los ciudadanos".

EN PODEMOS "NO SOBRA NADIE"

"Es absolutamente necesario que se rebaje la tensión (en Podemos). Si a los que pretendíamos que hubiera un cambio en el país nos ve enfrentados, se nos verá poco útiles y eso será una buena noticia para que el bipartidismo vuelva a recuperar el terreno", ha abundado

Aunque en Podemos, como en cualquier otro proyecto político, "todos" son "imprescindibles" y "no sobra nadie", ni Iglesias ni Errejón, el representante de Compromís en la Cámara Baja ha remarcado que, personalmente, se siente más identificado con el segundo, cuyas opiniones juzga "más razonables".

Y es que, según defiende, "si se quieren cambiar las cosas, inevitablemente hay que tener una gran mayoría en el Parlamento" que permita publicar leyes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Creo que las organizaciones como nosotros tenemos que aspirar a atraer a mucha más gente y ser capaces de abrir el espacio para que mucha más gente pueda confiar en nuestro proyectos", ha concluido.