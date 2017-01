Ciudadanos sigue sin descartar su apoyo a una enmienda a la totalidad de los Presupuestos

Ciudadanos ha pedido este martes al Gobierno que presente ya su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para empezar las negociaciones, y no descarta apoyar una enmienda a la totalidad en el caso de no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.

En rueda de prensa en la sede de C's, el vicesecretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha dicho que ahora no puede adelantar cuál será la posición que se adopte cuando otros partidos presenten enmiendas a la totalidad porque ni siquiera han comenzado las negociaciones, algo que espera que ocurra "lo antes posible".

"Si llegásemos a un acuerdo donde estuvieran, entre otras cosas, los 3.850 millones para las prioridades 'naranjas' y el resto de los Presupuestos no fueran contrarios a lo que defendemos, podríamos estar votando en contra de esas enmiendas a la totalidad", pero "si no hay acuerdo, no descartamos votar a favor de las enmiendas a la totalidad", ha manifestado.

Ciudadanos y el Gobierno acordaron que en los próximos Presupuestos habrá 3.850 millones de euros para financiar las políticas sociales y económicas incluidas en el acuerdo de investidura que el PP y C's firmaron el pasado agosto.

CIUDADANOS VIGILARÁ QUÉ ACUERDA EL PP CON OTROS PARTIDOS

Respecto al papel que desempeñarán otros partidos en la negociación de los PGE, Villegas ha dicho que supone que Ciudadanos no se va a sentar a hablar con el PNV o con otras formaciones políticas de la oposición porque su interlocutor es el PP.

No obstante, ha asegurado que en la formación naranja estarán "vigilantes" para garantizar que los acuerdos que el PP alcance con otros partidos "no sean contradictorios" con los pactos suscritos con C's ni con su programa electoral o su ideario.

El vicesecretario general ha afirmado que lo que desea Ciudadanos para este nuevo año es que "se apliquen buena parte de las reformas" que considera necesarias para España. Por ello, trabajará para "dar impulso a la modernización del país", usando como instrumento el acuerdo de investidura que firmó el PP.

Según Villegas, se van a centrar en promover reformas conducentes al crecimiento económico sólido y la creación de empleo, la reforma de las instituciones, la lucha contra la corrupción y un pacto por la educación. Considera que PP y PSOE "son perezosos a la hora de hacer reformas" pero al final tendrán que asumirlas porque se ha pasado a la etapa del "postbipartidismo".

GESTO "RASTRERO" DE LAS ASOCIACIONES INDEPENDENTISTAS

Por otro lado, el dirigente de C's ha censurado que las asociaciones independentistas ANC y Òmnium hayan caído en "algo tan bajo y rastrero" como es intentar promover su proyecto separatista en las cabalgatas de los Reyes Magos que tendrán lugar el próximo jueves, en las que han animado a mostrar 'esteladas' (banderas independentistas).

Supone, a su juicio, "utilizar de forma sectaria" un evento dirigido a los niños con el fin de hacer campaña a favor de una opción política que, además, va en contra de lo que "la mayoría de los catalanes" piensan.

Por último, Villegas ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no logrará "arruinar el 2017" a los españoles y los catalanes, como la web de noticias estadounidense 'Politico' ha augurado que podría ocurrir.

Desde su punto de vista, Puigdemont quiere llevar adelante "un proceso imposible y ruinoso", que sería separar a Cataluña del resto de España y "sacarla de la Unión Europea". "Pero no lo va a conseguir" porque "no hay rendija legal" que se lo permita y porque "no tiene una mayoría social detrás", ha advertido.