La mayoría de los votantes del PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos no quieren tocar el modelo de Estado

4/01/2017 - 15:49

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho público el barómetro correspondiente al pasado diciembre que confirma un mes más que la mayoría de los españoles no quiere cambios en el modelo territorial español, que es la opción preferida entre los votantes del PP, del PSOE, de Unidos Podemos y de Ciudadanos.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Mensualmente, el CIS pregunta a los españoles si cree que hay que mantener el Estado de las Autonomías tal y como está, avanzar hacia una mayor descentralización, restar competencias a las autonomías, abolirlas definitivamente o abrir la puerta a que las comunidades se independicen.

De estas cinco opciones, la que siempre recaba más adeptos entre los encuestados es la de dejar las cosas como están y así volvió a ocurrir en diciembre, cuando esta postura se apuntó un 37,8% de respuestas.

Esta fórmula de no modificar la actual estructural del Estado fue la preferida entre quienes en junio dieron su voto al PSOE de Pedro Sánchez (43%), a Ciudadanos (34,6%) y a Unidos Podemos (29%). No ocurre lo mismo con los electores de En Comú Podem, cuya opción preferida es la de dar mayor autonomía a las comunidades (en noviembre lo era la de la autodeterminación), mientras que los votantes de la coalición 'hermana' de En Marea son en su mayor parte partidarios de no tocar el Estado autonómico (44,4%).

LOS ELECTORES DEL PP CAMBIAN EN UN MES

También lo son los votantes del PP (42,5%) que, sin embargo, un mes antes, en noviembre, se decantaron mayoritariamente por la opción de implantar un Estado con un único Gobierno central sin autonomías (36,2%).

Precisamente este modelo de Estado fue el elegido por el 18% de los españoles, en los mismos niveles que el mes anterior, y lo mismo ha ocurrido con las fórmulas de restar autonomías a las comunidades (9,6%).

Por contra, el 14,4% de los ciudadanos quiere aumentar las competencias de las que gozan las autonomías, una opción que se ha incrementado ligeramente respecto a noviembre (13,5%) y que respaldó el 45,7% de los votantes de En Comú, el 38,1% de los de Compromís y el 35,7% de los del PNV.

Los partidarios de la autodeterminación cosecharon en diciembre un porcentaje similar al de hace un mes, anotándose un 9,7% de menciones. Precisamente la posibilidad de que las comunidades se conviertan en estados independientes es la fórmula a la que aspiran los votantes de ERC (88,6%) y de Convergència --ahora Partido Demócrata Europeo Catalán-- (54,1%).