Errejón asume que defender una postura concreta puede significar un cambio de posición en Podemos: todos están de "paso"

4/01/2017 - 16:32

Asegura que los responsables de la campaña 'Íñigo, así no' se han dado cuenta de que fue un "sinsentido"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que "cuando uno asume la defensa" de una postura concreta, lo hace "con todas las consecuencias" y eso podría significar un "cambio de posiciones" dentro de su partido. Además, ha añadido que en política todo el mundo está "de paso" y que lo importante es "la organización que dejan".

"¿Puede haber alguien que quiera hacer cambios? Claro", ha dicho al ser preguntado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, por si ve factible que Podemos pueda cesarle tras Vistalegre II. Aún así, ha asegurado que "defenderá sus ideas" y ya se verá "en qué posiciones queda cada uno" porque en su formación "todos y todas" están "de paso". Así que, al ser insistido en si descarta su salida de la formación morada ha respondido: "No lo descarto con nadie, todos estamos de paso y cuando entramos en política no lo hacemos para toda la vida".

Errejón ha afirmado que la "maduración" de Podemos es convertirse en una fuerza con "cultura política" en la que "nadie sea imprescindible", pero ha insistido en que eso "no es una crítica". En su opinión, la construcción de una organización "fuerte" se debe hacer en base a que esta "no tenga nombre propio" y ha añadido que las discusiones internas de Podemos tienen que ser "sobre España" y no una discusión "que necesite un doctorado en podemología" para entenderla.

Con todo, ha reiterado que en su partido no ha adquirido "la cultura política del enemigo interno" que sí es propio de "la vieja política". "Los adversarios quieren que les compremos sus etiquetas y quieren un Podemos enfrentado", ha dicho, y ha concluido que mantiene su amistad con el secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, y que "hablan con frecuencia" la mayor parte de las veces "en privado". "Reina el espíritu navideño, nosotros por encima de todo mantenemos la lealtad y el cariño", ha afirmado.

UNA CAMPAÑA EN TWITTER SIN SENTIDO

Por otro lado, Errejón ha asegurado que "una muy buena parte" de los que lanzaron la campaña en Twitter contra él bajo el hashtag #ÍñigoAsíNo, se han dado cuenta de que "era un sinsentido". "Yo no entendió, ni el grueso de la militancia, que haya quién quiera gastar el día en eso", ha añadido.

Además, ha dicho que "no" le hizo "mucha ilusión" el lanzamiento de dicha campaña el día de Nochebuena, pero ha afirmado que los que la lanzaron "no lo harían" a día de hoy. "No tenía ningún sentido y era una extrañeza que el hacer discusión sobre esas cosas", ha añadido, al tiempo que ha destacado que "lo importante es construir una fuerza más abierta y amable", eso es "lo contrario" de lo que se vio por las redes sociales.

El 'número dos' de Podemos ha asegurado que de consulta a la militancia celebrada por su formación para definir las reglas de su II Asamblea Ciudadana Estatal lo que se extrajo fue que a la formación morada "le toca madurar y abrirse", pero eso "no tiene nada que ver con señalar quién falta o quién sobra".