Mayoral critica que Rajoy haga de la Cabalgata de Vic "un problema nacional" y le insta a ocuparse de la pobreza infatil

4/01/2017 - 16:36

El diputado de Podemos y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil del partido morado, Rafael Mayoral, ha criticado, en declaraciones a Europa Press, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haga de la Cabalgata de Vic "un problema nacional" y le insta a preocuparse de la pobreza infantil que hay en España.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Al ser preguntado por la utilización de la Cabalgata de Vic por parte de los independentistas catalanes, portando farolillos con esteladas, Mayoral ha asegurado haber visto que "en las fiestas populares hay mucha gente que saca muchas banderas".

"No me voy a poner a discutir con los que sacan unas o con los que sacan otras. Eso me da igual", ha exclamado. Sin embargo, sí critica que el jefe del Ejecutivo "haga unas declaraciones haciendo de esto un problema nacional y diciendo que es un problema para los niños".

En su opinión, a Mariano Rajoy "se le tenía que caer la cara de vergüenza" por hablar de los niños en los Reyes "para que estén tranquilos" teniendo en cuenta las "tasas de pobreza infantil" que hay en España.

"Si quiere hablar de la situación de la infancia en este país, que empiece a escuchar a las organizaciones sociales en defensa de la infancia, y a aplicar políticas públicas para salvar a los niños y a las niñas de nuestro país de la situación de pobreza que estamos viviendo en estos momentos", remachó.