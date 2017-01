El Ayuntamiento garantiza que la prórroga de los presupuestos no será una barrera para sus políticas

Madrid, 4 ene (EFE).- El delegado madrileño de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha garantizado hoy que "en ningún caso la prórroga de los presupuestos va a suponer una barrera para el desarrollo de las políticas" del Ayuntamiento, si bien ha expresado su deseo de aprobar los nuevos cuanto antes con el apoyo del PSOE.

En una rueda de prensa convocada para explicar cómo debe proceder el equipo de Gobierno en el insólito escenario en que se encuentra la ciudad de Madrid, que se ha visto obligada a prorrogar las cuentas de 2016, el delegado de Economía y Hacienda ha llamado a la tranquilidad puesto que, ha dicho, esa circunstancia "no paralizará en ningún caso las actuaciones estratégicas" para la ciudad "dure la prórroga un mes o doce meses".

De acuerdo con el escenario actual, los créditos iniciales del presupuesto general aprobados por acuerdo del Pleno de 2015 son los que rigen ahora, exceptuando los destinados a servicios o programas que hayan concluido.

En total, se prorrogan 4.269 millones de euros, mientras que no son ampliables ni los 180 millones destinados a la amortización de la deuda ni la cantidad vinculada a la devolución de la paga extra de 2012, en total 35 millones de euros.

Para poder llevar a cabo inversiones no contempladas en las cuentas de 2016, el equipo de Gobierno tendrá que aprobar suplementos y modificaciones de crédito, algunas de las cuales tendrán que pasar por votación plenaria.

No obstante, el delegado de Economía y Hacienda se ha comprometido hoy a garantizar el cumplimiento de algunas "medidas clave" que aparecían en el proyecto de presupuestos que no ha sido aprobado en tiempo y forma por el Pleno, entre las cuales se encuentra la subida de un 1 % de retribuciones a los empleados públicos, la política de promoción y gestión de la vivienda pública, los presupuestos participativos o la compra de otros 250 autobuses de la EMT.

El Ayuntamiento de Madrid garantiza que también habrá dinero para el programa de rehabilitación de viviendas MADre y para el fondo de reequilibrio territorial, además de los 35 millones de euros adicionales para el contrato de recogida de residuos o el plan estratégico de bibliotecas, entre otras actuaciones.

El delegado de Economía y Hacienda ha explicado que hay margen para modificar las partidas entre las diferentes secciones y capítulos de gasto, teniendo en cuenta que hay ahorros considerables en 2017 con respecto a 2016, y ha comentado que cuenta con una previsión de aumento de los ingresos, un fondo de contingencia y cerca de 225 millones ahorrados en licitaciones, alquileres y otras partidas.

Carlos Sánchez Mato, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que espera retomar la negociación sobre las cuentas de 2017 con el PSOE a partir del 9 de enero, después de las vacaciones, y ha dicho que en principio se seguirán las conversaciones sobre la base del proyecto de presupuestos aprobado en Junta de Gobierno, modificable a partir de la presentación de enmiendas.

"El proyecto no está fracasado. Fracasado sería si lo hubiésemos llevado al Pleno y no hubiera contado con apoyos. El proyecto está muy vivo", ha dicho Carlos Sánchez Mato, que ha considerado que ese documento puede "mejorarse sensiblemente" en el proceso de enmiendas como ya trató de hacer -ha dicho- el equipo de Gobierno admitiendo casi todas las peticiones de los socialistas.

"No puedo inventarme disensos, he llegado a pensar si alguno de los días mi traje no era el apropiado", ha respondido Carlos Sánchez Mato a una de las muchas preguntas de los periodistas sobre cuál ha sido el elemento que ha impedido al equipo de Gobierno alcanzar un acuerdo con los socialistas.

Carlos Sánchez Mato, que ha evitado en varias ocasiones responder a si tras la negativa del PSOE a aprobar las cuentas se esconde una posición política marcada por la nueva dirección federal, ha afirmado que él sería "capaz" de hacer un nuevo proyecto de presupuestos si fuese necesario para tener cuentas propias en 2017, pero ha asegurado: "No estamos en esa fase".