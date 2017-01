Chantaje de Podemos Baleares a una dirigente crítica: "Si eres buena niña, te buscaremos un trabajo"

¡COLOQUEMOS! coloquemos a profesorcillos sin oposición ganada, tan sólo contratados a dedo para darles una pizca de currículum, ¡COLOQUEMOS! coloquemos a ex Tanianovias no punto no voy a entrar en Podemos, coloquemos a Irenenovias verdaderamente verduleras, coloquemos a Irenenovias, coloquemos a hermanos en Rivasvaciamadrid, coloquemos a padres, coloquemos a sobrinos como asesores en el ayuntamiento de Madrid, coloquemos al novio de la alcalesa de Barcelona, colocoquemos a la mujer del alcalde de Valencia, coloquemos a los cinco mejores amigos en Cádiz. ¡COLOQUEMOS!, coloquemos mientras gritamos contra las puertas giratorias, coloquemos si el especulador Espinar se pone de pantalla y destituye al disidente, ¡coloquemos! ¡coloquemos!