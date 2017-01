El PP ve un "misterio" por qué el Consejo de Estado emite ahora su dictamen sobre el Yak-42

Niegan cualquier nexo entre el informe del Yak-42 y el relevo de Trillo

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha considerado hoy un "misterio" el motivo por el que el Consejo de Estado emite un dictamen sobre el accidente del Yak-42 cuando el caso estaba aclarado y hubo cinco resoluciones judiciales que eximían de culpa al exministro Federico Trillo.

Martínez-Maíllo ha subrayado que en un accidente tan "tremendo y fatídico" como el ocurrido en 2003, "hay que entender a los familiares" de los 62 militares fallecidos, pero ha insistido en que no entiende el pronunciamiento del Consejo de Estado cuando ya fue investigado por los tribunales.

"No sé por qué razón sale ahora (el dictamen). Es un misterio, no lo sabemos y si tiene o no intencionalidad. Todos pensábamos, y los primeros sorprendidos somos nosotros mismos, que el tema Yak-42 ya se había sustanciado suficientemente", ha afirmado Martínez-Maíllo en declaraciones a RNE.

Tras recordar que Trillo compareció varias ocasiones en el Congreso, ha apuntado que hubo cinco resoluciones judiciales que, con "absoluta claridad", exoneran de responsabilidad civil y penal a los altos cargos de Defensa que había entonces.

Como anunció ayer, miércoles, el Gobierno, el dirigente del PP ha explicado que el relevo de Trillo como embajador en Londres "ya estaba previsto", junto al de otros 70 diplomáticos,

"No tiene ninguna relación una cosa con la otra", ha remarcado el vicesecretario de Organización para desvincular el reemplazo de Trillo del dictamen del Yak-42.