Millo ve irresponsable a Puigdemont por llevar a Cataluña a la "inestabilidad"

Barcelona, 5 ene (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha calificado hoy de "irresponsable" al presidente catalán, Carles Puigdemont, por anunciar que no será president dentro de un año, algo que a su juicio genera "inestabilidad, incertidumbre y desconcierto" ante la perspectiva de unas nuevas elecciones.

Puigdemont aseguró hoy que no será presidente de la Generalitat dentro de un año ya que no tiene "ninguna vocación" de ser candidato a la presidencia de la Generalitat, puesto que su "compromiso" es el de culminar el proceso independentista, una "nueva etapa" que requiere "nuevos liderazgos".

En declaraciones a Efe, Millo ha considerado que este anuncio es un "mensaje negativo para el conjunto de la sociedad catalana": "En Cataluña, que desde 2010 está haciendo elecciones cada dos años, volver a anunciar esto es prácticamente anunciar un periodo de inestabilidad otra vez", ha lamentado el dirigente.

El delegado del Gobierno en Cataluña ha criticado que Puigdemont "lleva escasamente un año y ya sale diciendo que en verano lo dejará para meternos en un lío de referéndum ilegal que no se puede hacer, tipo 9N de 2014" y que "después habrá unas elecciones otra vez. ¿Sólo queda gobierno para seis meses? ¿Ya está?", se ha preguntado.

Para Millo, esta situación es "todo lo contrario de lo que necesita la economía para funcionar bien y con estabilidad", aunque ha considerado que, "por suerte, los catalanes tienen un gobierno que se preocupa por ellos: el Gobierno de España".

Un Gobierno "serio y responsable que garantiza la estabilidad y el progreso de Cataluña", al contrario de la Generalitat, que "no lo garantiza, con estas afirmaciones que hace Puigdemont", ha insistido Millo.

"Un gobierno debe actuar con responsabilidad y esto no es un ejemplo", ha reprochado. "Un presidente que anuncia con tantísima antelación que no tiene interés en seguir gobernando y que, llegado un determinado periodo de tiempo de pocos meses, dejará de gobernar y pretende enzarzar a la sociedad en un debate sobre algo que no tiene salida, es una mala noticia y solo genera inestabilidad".