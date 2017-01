El PSOE pide un nuevo proyecto de Presupuestos para negociar con Ahora Madrid

Madrid, 5 ene (EFE).- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha pedido a Ahora Madrid "un nuevo proyecto" de Presupuestos municipales, que incorpore las propuestas socialistas de "cambio de rumbo en algunas políticas", así como un "sistema de seguimiento claro sobre la ejecución presupuestaria".

Ante el inicio de la negociación con el Equipo de gobierno el día 9, Causapié ha tildado de "absolutamente objetivas" las razones de su grupo para rechazar los Presupuestos, entre las que ha citado la necesidad de un bono cultural para los jóvenes; una política que impulse un plan de inversiones en polígonos industriales; eliminar el copago en teleasistencia o en el servicio de Ayuda a domicilio.

"Todavía no tenemos los datos de la ejecución presupuestaria en 2016, no nos han presentado", ha dicho Causapié para quien el proyecto de Presupuestos de Ahora Madrid para 2017 "no ha permitido incorporar las propuestas" socialistas relativas a vivienda pública, empleo, limpieza de Madrid o la política cultural.

Preguntada sobre la posibilidad de entrar en el Gobierno de Manuela Carmena, ha dicho que este debate "no está en este momento encima de la mesa" y que su grupo sigue trabajando para "incidir" en las políticas de Ahora Madrid, en una "tarea de oposición constructiva" y colaborando con Ahora Madrid en las cuestiones en las que coinciden.

"A ver si somos capaces de sacar los mejores presupuestos para la ciudad de Madrid... creo que no eran los que puso sobre la mesa el Equipo de Gobierno. Necesitamos otros presupuestos, porque creemos que son lo que necesita esta ciudad", ha dicho hoy.

Sobre el propósito de Carmena de peatonalización permanente de la Gran vía, Causapié ha dicho que el PSOE presentó y se aprobó en pleno una APR para la zona de Centro, y que también coincide en "ampliar las aceras e incorporar la Gran Vía a la APR de Centro que permita el paso de residentes, transporte público, taxis, bicicletas".

Un proceso que tiene que hacerse "con la colaboración de los vecinos", comerciantes, autónomos y profesionales que tienen que moverse por el centro de Madrid, ha añadido Causapié para quien hay que "sentarse con la gente" ya que "diálogo es lo que ha fallado" estas Navidades en ese proceso en el que ha habido "poco diálogo".

Tras considerar que en situación de prórroga presupuestaria "debe haber funcionamiento normalizado de los servicios públicos", la portavoz ha calificado de "deseable" que haya "nuevos presupuestos para garantizar el impulso en determinados proyectos", como fomento del empleo, más limpieza o más políticas sociales.

"Estamos dispuestos a negociar estos presupuestos, no el proyecto presentado que era casi una continuación" de los anteriores, según Causapié, ya que su grupo busca el "impulso" y un "cambio de rumbo en algunas políticas".