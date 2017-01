Carmona: "Me encantaría que Susana Díaz fuera la nueva líder del PSOE"

Entrevista al concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid

Sánchez "gestionó mal y ahora debería unirse al proyecto como uno más"

"Las fechas perfectas sería primarias en mayo y el Congreso Federal en junio"

Antonio Miguel Carmona. Imagen: Fernando Villar.

Pasó de ser un tertuliano cañero y de relumbrón a convertirse en el hombre con el que los socialistas aspiraban a recuperar la joya de la corona: la Alcaldía de Madrid. Y aunque no pudo ser, Antonio Miguel Carmona (Madrid, 1963) nunca ha tirado la toalla.

Es un hombre hiperactivo, economista, profesor de universidad, piloto, escritor, diputado autonómico y concejal que resuelve ecuaciones matemáticas con la misma facilidad que elabora un discurso político. La entrevista se celebra a media tarde en la sede socialista de la madriñeña calle Ferraz, donde esta semana apenas hay actividad, pero no hay nadie que se cruce con él para quien no tenga una palabra amable.

Aunque tiene una opinión perfectamente conformada de todos los asuntos de actualidad, su tema recurrente es Madrid. Dice que la alcaldesa esta maniatada por sus socios de Ahora Madrid y, aunque la polución no tiene ideología, las medidas que se están tomando son improvisadas. Augura que Susana Díaz será la próxima secretaria general de su partido, acusa a Pedro Sánchez de individualista y califica de frikis a los sanchistas que se reúnen en cenáculos para conspirar contra la Gestora. Afirma que Podemos sólo abre debates de niños ricos y añade que el único sorpasso que se va a producir va a ser el del PSOE al PP. Dice que no habrá acuerdo para que salgan adelante los Presupuestos, que la financiación autonómica no puede convertirse en moneda de cambio y que subir los impuestos es una catástrofe para este país. No tiene pelos en la lengua.

¿A usted qué le parecen las medidas antipolución que ha tomado la alcaldesa de Madrid?

Inevitables, y la consecuencia de una mala planificación durante 26 años de Gobierno del PP y también de una mala planificación y mala gestión en los 560 días de Ahora Madrid. Unos 2.500 madrileños al año mueren por culpa de la polución, y eso es algo muy serio. Hay un protocolo que se debe cumplir, y se aplica porque no se ha gestionado antes. Se le aplica medicina al enfermo cuando ya está grave, pero nadie evitó que Madrid enfermase.

¿Es una medida ideológica, tal como dicen algunos?

El dióxido de nitrógeno no tiene ideología, y mata. Cualquier demagogia sobre este asunto, tanto si la hace la derecha como la izquierda, es muy peligrosa.

¿Es inevitable que en el futuro en Madrid sólo puedan circular matrículas pares o impares según el día?

Eso de las matrículas pares o impares fue una improvisación, aunque figurara en el protocolo. La aplicación del protocolo es la crónica del fracaso, de la falta de planificación por parte de Ahora Madrid. Lo que hay que hacer es crear parkings disuasorios, transporte público sostenible y una peatonalización planificada y consensuada con vecinos y comerciantes, como se ha hecho en grandes ciudades del mundo.

¿Quién es la mano que mece la cuna de la alcaldesa? ¿Es verdad que su mandato es tutelado por Podemos y que no es libre para actuar?

Lo cierto es que tenemos más áreas de gobierno que con el PP, porque han tenido que repartirlas en función de todos los partidos que componen Ahora Madrid. No hay un Gobierno municipal, sino varios gobiernos municipales que se contradicen entre sí. La alcaldesa tiene muy buena voluntad, pero no es libre para tomar decisiones; no hay una planificación, y Madrid está perdiendo la oportunidad de ser la gran capital de Europa.

¿Estoy delante del futuro alcalde de Madrid? Esperanza Aguirre le ofreció su apoyo para quitar a Podemos?

Yo soy un hombre de partido. Hice lo que dijo el secretario general que tenía que hacer, y ahora haré lo que diga la secretaria general.

Vamos, que da por hecho que la secretaria general del PSOE va a ser Susana Díaz?

Eso tiene que decidirlo ella. A mí me encantaría, creo que este país necesita una presidenta del Gobierno, necesita una secretaria general del PSOE y mujeres en los primerísimos niveles de la política. A España le sobra testosterona, y además Susana Díaz tiene toda mi confianza y mi amistad.

¿Se ha sentido aliviado por la marcha de Sánchez, que le fulminó como portavoz del Ayuntamiento?

Yo sentí que el partido era víctima de aquellos que no sabían gestionarlo, y según me explicó la propia ejecutiva anterior, me quitaron de portavoz por mi cercanía a Susana Díaz. Creo que Pedro Sánchez gestionó muy mal el partido. El PSOE gana las elecciones cuando es el PSOE, y cuanto menos PSOE es, más pierde electoralmente.

¿Comparte la opinión de Fernández Vara de que debería haber una única candidatura?

No creo que eso sea lo correcto. A la Secretaría General deben presentarse quienes quieran, y luego que decida la militancia.

¿Qué le pareció la reunión de los sanchistas sin Sánchez? ¿Tienen ellos la legitimidad exclusiva de la militancia, porque ahora hasta montan sedes paralelas en Ferraz?

Llama la atención ver a cuadros políticos del PSOE que llevan decenios siendo dirigentes del partido hablar en nombre de la militancia, y diciéndole lo que tiene que hacer, como si pretendieran manipularla, cosa que, deberían saber, es imposible en este partido. El PSOE es un partido serio, por eso las reuniones y cenáculos para proyectos individuales que miran al pasado sólo por razones de supervivencia se convierten en proyectos frikis.

¿Qué debe plantear el PSOE para ser de nuevo un partido ganador?

Primero, la abolición de la pobreza; segundo, el triunfo de la inteligencia y el fomento de las innovaciones tecnológicas para no perder la pauta de los tiempos. Y tercero, ir hacia una nueva democracia, donde cada uno de los españoles pueda decidir sobre cualquier tema público que se ponga sobre la mesa.

¿A qué se refiere exactamente con eso de "una nueva democracia"? Porque eso es lo que dice Podemos?

Me refiero a la democracia participativa, no a una democracia asamblearia. Podemos es un grupo asambleario que pretende ser un grupo bonapartista.

Pues ya pueden ustedes darse prisa, porque, según las encuestas, el PSOE sigue desangrándose...

Una encuesta en un momento en que no tenemos candidato, estamos reconstruyendo el proyecto y los demás tienen líderes claros no tiene ningún valor. Yo estoy convencido de que el PSOE volverá a gobernar dentro de dos años. El vacío generado por la ausencia del PSOE se ha llenado de populares y de populistas, y aunque el PSOE no es el partido más importante de España, es el más determinante, y va a seguir siéndolo a pesar de algunos.

Y Sánchez, ¿qué papel va a jugar en todo esto? ¿Debería despejar ya si va a presentarse a las primarias?

Pedro Sánchez debería incorporarse a un proyecto de futuro como uno más y no mirar atrás por razones de supervivencia. Debería formar parte de un equipo y no liderar un proyecto individual que tan malas consecuencias ha tenido.

¿Patxi López podría ser una alternativa a Susana Díaz?

Patxi López es una pieza fundamental para un nuevo proyecto, pero no le veo como alternativa para liderar a toda la organización.

¿Una fecha buena para las primarias sería mayo y para el Congreso junio?

Sí, esas fechas serían perfectas. En el primer semestre de 2017 tiene que haberse celebrado el Congreso, y hasta entonces debemos abrir el debate ideológico y programático, conformado en la estructura que decida la Gestora. Lo bueno de Javier es que está calmando las aguas, estamos volviendo a los debates serios, y se han sosegado mucho las tensiones, que tanto bochorno nos han producido.

¿Se debería replantear el concepto de primarias?

Yo soy defensor a ultranza de las primarias, pero no deben servir para elegir mandatos bonapartistas y darle todo el poder al secretario general para que haga y deshaga. Éste, por muy elegido por las primarias que sea, no puede tomar decisiones inopinables. Tienen que cumplirse las normas, que las primarias se extiendan al resto del partido, y democratizarse más todos sus órganos.

Oiga, ¿y Podemos dará el sorpasso, o la guerra fratricida entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón les va a pasar factura?

El único sorpasso que se va a dar en este país va a ser del PSOE al PP. Podemos es un invento, una creación del PP, y existe por el vacío que genera el PSOE. Por eso nos encontramos a un grupo de presuntos dirigentes abriendo debates de niños ricos, debates que no necesita la sociedad española, y que han acabado en peleas de poder y en transformar Podemos es un catch-all party, en un partido recogelotodo. Tenemos desde Pablo Iglesias (Partido Comunista), pasando por Juan Carlos Monedero (PSOE) o Pablo Echenique (Ciudadanos), e incluso hay miembros de Alianza Popular.

El último capítulo tras la bronca navideña es que han borrado a Errejón del cartel de Vistalegre....

Esa es la prueba de que son dirigentes con poca tradición democrática, acostumbrados al ordeno y mando. Por eso le digo que los dirigentes de Podemos durarán lo que tarde el PSOE en despertase. Quien borra a alguien de la foto, como ha hecho Iglesias con Errejón, acabará siendo borrado por la historia.

Pues algunos dicen que Errejón tiene el perfil de líder del PSOE: joven, inteligente y de una izquierda pactista y moderada?

Íñigo Errejón, como mucho, podría ser un líder de Juventudes Socialistas en el futuro, pero nada más.

¿Qué le parece que Podemos haya contraprogramado al PP con las fechas de su Congreso, para visualizar que son la verdadera oposición?

Los populismos se contraprograman. Todos sabemos cómo va a acabar el congreso de Podemos: con un golpe de mano por parte de Iglesias. Y también sabemos cómo va a acabar el congreso del PP: con Rajoy todavía con más poder. Está claro que Podemos y el PP tienen intereses muy comunes. Su único objetivo es destruir al PSOE, pero ni lo han conseguido ni lo conseguirán.

¿A pesar de todo, PP y PSOE se van a entender con los Presupuestos?

No va a haber acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado. Lo que tiene que haber es una prórroga de los anteriores, con las correcciones que nos exige Bruselas.

¿Y cómo se pagan esas correcciones, si no es con recortes o con subida de impuestos?

El propio crecimiento económico tiene que servir para aumentar la recaudación. España es uno de los países que está por encima de la media en esfuerzo fiscal. Yo no soy partidario de subir los impuestos, sino de repartir la carga tributaria. Subir los impuestos, como ha hecho Montoro, es una catástrofe para el país y una tragedia para las clases medias y trabajadoras.

Pero el PP ganó las elecciones prometiendo una bajada de impuestos, los ha subido, y no baja en intención de voto?

Montoro es el ministro que ha batido el récord en subida de impuestos: los ha subido cincuenta veces, bien a través de nuevas figuras tributarias o incrementos fiscales. Eso dificulta la recuperación económica en nuestro país.

¿De verdad no va a haber Presupuestos, aunque su aprobación sea la moneda de cambio para la financiación autonómica?

Los presidentes socialistas harán lo que diga la dirección del partido. La financiación autonómica no puede ser moneda de cambio de los Presupuestos, y espero que no lo sea.

Pues si no hay Presupuestos, vamos a una legislatura corta, y eso al PP le puede beneficiar, ¿no? Porque Rajoy dice que gobernará 12 años...

No va a haber una legislatura corta y nosotros nos prepararemos para presentar una alternativa al país. Las próximas elecciones las ganaremos los socialistas, y desde luego los cuatro años que lleva gobernando Rajoy han parecido 12, pero se le puede ir quitando de la cabeza que va a seguir gobernando cuatro años más.

¿Las pensiones están en peligro en nuestro país?

Las pensiones sólo están en peligro desde el punto de vista de los bancos o de las agencias de seguros, que quieren hacer negocio. Las pensiones no pueden estar al albur de la pelea política. Tenemos que llegar a un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo para mejorar el nivel de vida de nuestras personas mayores. El objetivo no es sólo hacer sostenible el sistema; es que, desde el punto de vista universal, nuestro sistema sea suficiente para las personas que se jubilan.

¿Y los autónomos seguiremos siendo los grandes desamparados de este país?

Sin lugar a dudas, los autónomos forman parte del discurso demagógico de todos los partidos, pero son siempre abandonados. Los socialistas no los dejaremos en la cuneta.

¿La reforma laboral va a ser el caballo de batalla de la legislatura?

La retirada de la reforma laboral no es negociable, y la batalla por ella va a ser campal. Lo que se ha producido gracias a la misma ha sido una transferencia de renta de los trabajadores a las empresas, nada más. Eso ha salvado las cuentas de explotación y los balances de las empresas, pero toda la carga de la salida de la crisis la han llevado los trabajadores. El descuelgue de los convenios colectivos ha provocado la explotación de muchos trabajadores por parte de aquellos que se consideran empresarios y han sido, en gran parte, especuladores.

¿La banca tiene que devolver los 4.200 millones de euros de las cláusulas suelo sí o sí, o debe negociarse caso a caso?

Se tiene que devolver ese dinero de forma automática e inmediata. Los bancos tienen capacidad suficiente para afrontar ese tipo de gasto.

Está al caer la sentencia del 'caso Nóos'. ¿Podemos ver en la cárcel al marido de la Infanta?

Puede que haya una sentencia con pena de cárcel, lo cual no significa que entre.

¿Qué le ha parecido el espectáculo que están protagonizando la presidenta del Parlament y algunos políticos catalanes, negándose a aceptar las sentencias del TC?

Lo que está claro es que la presidenta del Parlament tiene que cumplir la ley igual que cualquier ciudadano. La burguesía catalana está muy mal acostumbrada, y la izquierda que le hace el caldo gordo a la burguesía catalana forma parte del mismo proceso de agotamiento intelectual ya caduco.

Pues Miquel Iceta tampoco tiene las cosas tan claras?

La tibieza sólo ha traído desgracias en la historia de España y en la historia del PSOE, y eso es un problema.