Puigdemont y Colau se apartan de la carrera electoral por la Generalitat

Colau y Puigdemont. Imagen: Archivo.

Dos de los principales candidatos a asumir la responsabilidad de tomar las riendas de Cataluña después del referéndum unilateral se han descolgado de la carrera electoral. Aunque la voluntad política puede ser volátil, Carles Puigdemont y Ada Colau anunciaron este jueves que descartan competir por la presidencia de Cataluña en el momento en que se convoquen elecciones.

En un entrevista en Radio Barcelona en la que coincidieron ambos, Puigdemont señaló que no pretendía postularse como candidato en los comicios que se celebrarán dentro de unos meses: "El año que viene no seré presidente", afirmó categóricamente. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona quiso ser "igual de clara" y adelantó que no encabezaría la lista del nuevo partido que se formará con la integración del suyo, BComú, Podemos, ICV, EUiA y Equo de cara a las elecciones a la Generalitat.

Ada Colau continuará como alcaldesa de Barcelona, aunque tampoco ha confirmado si en 2019 se presentará a la reelección. En el corto plazo, Colau se enfrenta a una moción de confianza, con la que conseguirá aprobar su propuesta de presupuestos para este año. Previsiblemente, la superará sin problemas, porque es muy complicado que la oposición presente un candidato de consenso para sustituirla.

Un calendario incierto

Sobre la fecha de las próximas elecciones en Cataluña no existe visibilidad. Si el Govern no consigue que la CUP apoye los Presupuestos, podrían convocarse pronto. Si no, se retrasarán hasta la segunda mitad de 2017. El escenario con el que sueñan los independentistas es que esos comicios sean constituyentes (marcando el fin de la autonomía). En ese caso, se celebrarían en 2018.

Aunque Carles Puigdemont no tiene "vocación" de convertirse en candidato a la presidencia catalana en la próxima legislatura, tampoco renuncia a convocar un referéndum independentista. El convergent, que es de los que aspira a que tras la consulta se celebren elecciones constituyentes, también valora otros posibles escenarios diferentes, aunque él no estará en ninguno. "Decidan los catalanes lo que decidan, se abrirá una nueva etapa que necesita de nuevos liderazgos", señaló. El presidente catalán, no obstante, está dispuesto a negociar con Mariano Rajoy (que siempre se ha negado en rotundo a permitir el referéndum) el porcentaje de votos y de participación que se consideraría suficiente para dar validez al resultado del referéndum.

Por otra parte, Puigdemont reconoció que una baja participación restará credibilidad a la consulta a nivel internacional, pero no adelantó dónde está la línea. Argumentó que no quería dar pistas a quienes pretenden boicotearlo.

Ada Colau, por su parte, insistió en que aunque políticamente era comprensible que el Govern persistiera en realizar un referéndum unilateral, sin las garantías necesarias, que hoy no existen, se convertiría en un nuevo 9-N. En opinión de Colau, lo importante del referéndum de independencia es que sea válido y "no la fecha", repitió.