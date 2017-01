El PP llama al PSOE a recuperar la "centralidad" con los PGE y no instalarse en el 'no' sin conocer el proyecto

6/01/2017 - 11:37

Bermúdez de Castro dice que enfocarán la negociación con "mentalidad abierta" pero recuerda que la responsabilidad es "compartida"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha apelado al PSOE para que recupere la "centralidad" en la negociación del proyecto de Presupuestos para 2017 y no se instale en el 'no' cuando ni siquiera conoce el documento del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Lo que pedimos es que el PSOE no vuelva a ese 'no' de salida sino que recupere la centralidad y la credibilidad y la mejor manera de hacerlo es asumiendo su responsabilidad y el compromimo con los españoles", ha asegurado Bermúdez a Europa Press, tras admitir que enfocarán esa negociación de las cuentas públicas con "mentalidad abierta".

En este sentido, ha indicado que el PP está dispuesto a hacer cesiones, pero ha añadido que la oposición también deberá hacerlas. "Sabemos que no vamos a poder gobernar aplicando solo el programa del PP, no tenemos mayoría para eso, pero tampoco estamos en el Gobierno para aplicar el programa de los partidos de la oposición, que están donde están porque perdieron las elecciones. Eso sería una falta de respeto a los españoles", ha apostillado.

EMPEZAR LA LEGISLATURA "CON FUNDAMENTO"

El dirigente del PP ha recordado que se ha llegado a un acuerdo con el PSOE sobre el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y ha añadido que si ahora ponen por delante "los intereses generales de los españoles" también deberían negociar y sacar adelante los PGE, de forma que la legislatura "empiece con fundamento" y trasladando un "mensaje de estabilidad y de confianza".

"Creo que no tiene mucho sentido que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan hacer sus presupuestos y que, sin embargo, el Gobierno de España no los pueda hacer por falta de compromiso y responsabilidad de la oposición", ha resaltado, para avisar que "esto no puede terminar con la investidura sino que, al contrario, ha tenido que comenzar con ella".

A su juicio, cuando hay "voluntad política" el diálogo "da sus frutos" como ha ocurrido con el techo de gasto y la subida del Salario Mínimo Interprofesional. "Y esperamos que ese diálogo si hay voluntad política se pueda trasladar a los PGE. Desde luego, el PP pondrá todo de su parte para que eso se pueda producir", ha apostillado.

Al ser preguntado si el PP está dispuesto a retrasar los Presupuestos para poder pactarlos con el PSOE, Bermúdez de Castro ha señalado que su formación está abierta al diálogo y ha mostrado su disposición a hablar "si es el diálogo también es franco".

MENSAJES POCO POSITIVOS DESDE EL PSOE

En este sentido, el secretario general del Grupo Popular ha advertido de que los mensajes que se están trasladando desde el PSOE estos días --anticipando casi con seguridad una enmienda de totalidad-- "no son los más positivos", ya que ni siquiera han visto el proyecto del Ejecutivo de Rajoy.

Por eso, ha reclamado al PSOE que "no vuelva a ese 'no' de salida" y asuma su responsabilidad en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, ya que, según ha dicho, tras unos años "difíciles" se abre una etapa en la que se necesita que "todo el mundo tenga altura de miras".