Soraya Rodríguez, partidaria de dialogar más con Podemos si no huye del Parlamento y asume que no es oposición al PSOE

6/01/2017 - 12:14

La diputada del PSOE y ex portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, se ha mostrado partidaria de que su partido dialogue más con Podemos en una Legislatura en la que el Gobierno de Mariano Rajoy carece de mayoría, pero, eso sí, si no huye del Parlamento y asume que es oposición al Ejecutivo y no a los socialistas.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha explicado que la XII es "la Legislatura del diálogo", en tanto que el PP no ha conseguido revalidar su mayoría absoluta en las elecciones de junio, una Legislatura, ha dicho, en la que los grupos deben consolidar una mayoría alternativa para "forzar cambios".

HACE FALTA "UNA MAYOR COLABORACIÓN"

Sin olvidar la necesidad de hablar con el Gobierno, Rodríguez considera que debe haber "una mayor colaboración" entre los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos Unidos Podemos, si no opta por atender la "huida del Parlamento" propiciada por su líder, Pablo iglesias.

Pero la diputada socialista por Valladolid también considera que ese diálogo y cooperación entre las diferentes fuerzas de la oposición requiere que la formación morada y sus confluencias entiendan que son oposición al Gobierno que preside Mariano Rajoy, y no al PSOE.

"Si demostramos cintura puede ser una Legislatura en la que podamos sacar adelante reformas importantes que sean buena para el país y hacer de la necesidad virtud --ha defendido--. Eso necesita estar y dialogar mucho en el Parlamento".

Rodríguez ha vuelto a lamentar la "equivocación" que a, su juicio, supuso que el líder de Podemos decidiera que era "más importante" hacer el 'sorpasso' al PSOE que a Rajoy como presidente del Gobierno, echando por tierra que un presidente socialista ocupara hoy La Moncloa.

VOTAR CON RAJOY, "EL MAYOR ERROR" DE IGLESIAS

"Ése ha sido el mayor error de Pablo Iglesias", ha insistido la socialista, quien ha censurado que, "pensando sólo en Podemos, y no en el país", Iglesias echara por tierra la posibilidades de un cambio, algo que, a su juicio, ha generado "mucha frustración y desánimo" en la izquierda.

"Es un error de dimensiones históricas que estamos pagando por votar con Mariano Rajoy para que éste continuara siendo presidente en funciones y nos llevan a segundas elecciones", ha abundado la socialista.

RESPETA EL PROCESO INTERNO DE PODEMOS

Rodríguez no ha querido pronunciarse sobre las divisiones internas que existen en Podemos sobre cuál debe ser el proyecto político, un asunto que se resolverá en Vistalegre II el próximo febrero, y ha querido mostrarse más respetuosa con ese proceso que lo que estuvo la formación morada con el PSOE.

Según ha dicho la parlamentaria socialista, quizá ese conflicto de ideas sobre su definición que están viviendo en su seno ayude a sus dirigentes a ser "un poco más empáticos" con el resto de fuerzas políticas.