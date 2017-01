Soraya Rodríguez rechaza "complicidad" de PSOE con PP y le avisa de que si no negocia y cede la Legislatura será fallida

6/01/2017 - 14:15

Advierte al Gobierno que para aprobar los PGE necesita jugar a la negociación con otras fuerzas parlamentarias y modificar sus políticas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La diputada del PSOE y ex portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, ha rechazado que exista "complicidad" alguna del PSOE con el Gobierno y con el PP después de haber unido sus fuerzas en las últimas semanas para sacar adelante algunas propuestas, como la de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el objetivo de déficit, y, de hecho, le ha advertido de que si no se adapta al nuevo marco, negocia y cede en sus políticas, irá a una Legislatura "fallida".

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha explicado que el de la negociación y el acuerdo es "el nuevo marco" en el que tendrá que moverse el Gobierno en esta Legislatura porque, de lo contrario, ya avisa de que Mariano Rajoy tomará el camino hacia una legislatura "fallida", la cual, según ha apuntado, será responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y de su presidente.

No obstante, no ha querido "especular" con que si habrá fracasos o no de forma "anticipada" en caso de que no salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En su opinión, augurar esto tampoco sería "responsable" después de que ha habido un Gobierno interino durante un año.

En este sentido, Soraya Rodríguez ha dicho que espera que el Gobierno y el PP hayan entendido lo que supone estar en minoría porque, de lo contrario, no podrán aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este 2017, que de entrada el PSOE rechaza, ni otras propuestas legislativas.

"El Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo posible para aprobar los Presupuestos" y, para ello, según ha remarcado, necesita jugar a la negociación con otras fuerzas parlamentarias, lo que significa "ceder" en sus políticas introduciendo "importantes" modificaciones en ese proyecto de ley.

OPOSICIÓN CON UN PAPEL DECISIVO

Rodríguez ha subrayado que el PP sabe que en esta legislatura sólo puede sacar adelante aquellas propuestas que cuenten con un acuerdo parlamentario y, en ese contexto, el PSOE, como principal partido de la oposición, tiene que jugar un papel "decisivo".

De hecho, ha destacado que ya lo está haciendo después de haber conseguido algunos acuerdos, entre los que ha citado el del incremento del SMI o el del déficit autonómico. "Eso no es tener complicidad", ha querido dejar claro la socialista vallisoletana, sino "hacer una oposición decisiva en una situación nueva".

NO ES COMPLICIDAD, ES RESPONSABILIDAD

Según ha dicho, que el PSOE tuviera que adoptar una decisión "muy difícil" como la de no tener que llevar al país a unas terceras elecciones apoyando la investidura de Mariano Rajoy, no significa que los socialistas sean cómplices del Gobierno.

"El PSOE está decidido a trabajar en el Parlamento para cambiar la política de este país en todo lo que pueda. Eso no es complicidad, es responsabilidad --ha abundado--. No sentarte y no llegar a acuerdos sería ejercer de mayor irresponsabilidad política".