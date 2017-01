Podemos Baleares se descose: 'El Podem que Volem' pide el cese de la dirección

Estos podemitas de Baleares son unos canallas. El podemita de guardia en este diario diciendo que lo que pasa allí es digno de Sálvame y ellos, que lo han vivido, hablan de



"chantajeando a una compañera con actitudes y métodos corruptos y gangsteriles"



"concepción patrimonial y mafiosa"



"instrumento de descrédito y amedrentamiento"







¿QUIÉN ES EL PEPERO INFILTRADO QUE QUIERE COMPLICAR EL TRABAJO DE ESTE HUMILDE COMENTARISTA PROFESIONAL DE PODEMOS?







Así No se puede trabajar dignamente.



PD: querido compañero podemita, no se te olvide mencionar a Mariano Rajoy en tu contestación, seguro que encontrarás un hilo.....



de nada por defenderte de estos de Baleares (que no Valencia, recuerda, no es lo mismo, tampoco debes contestar con CAMPS...)



Más no te puedo ayudar, debería cobrar parte de lo que te pagan...