La incongruencia del votante de Podemos: ve a Errejón más capacitado pero prefiere a Iglesias de líder

Está claro que un porcentaje grande de españoles tiene miedo a lo que los medios dicen de Podemos, por ejemplo hay algunos que tienen miedo de que Podemos les quite las casas, ¿no es esto paradójico?. Si se concreta, si se pregunta a qué tienen miedo exactamente si gana Podemos verán que la respuesta no tiene nada que ver con las medidas, programas o doctrinas que este grupo pregona. ¿No es paradójico?. Resulta que tienen miedo a la corrupción de Podemos o a que se carguen lo público o las pensiones..... es realmente paradójico. Después hay otros que lo tienen claro, los del circo de la religión, del nacionalismo, de la diversión con animales, de la especulación y la explotación,.... asuntos en su mayoría tradicionalistas y "culturales" y no económicos.... En lo que respecta a la lucha interna para mí no hay color, no quiero otro PSOE, ya tenemos uno, así que Pablo Iglesias representa mucho mejor esa demanda de la gente a los que ponen la etiqueta de izquierda, ese NO tajante, innegociable sobre ciertas cuestiones, y ese acometer los problemas en la raíz, esa radicalidad que es necesaria a veces y cada vez más veces. Además no sólo el diplomático y correcto Errejón sino ninguno del panorama nacional tiene las dotes, las cualidades de este señor para liderar un país, es actualmente lo que más se parece a un hombre de estado, por eso es de Podemos y no de ningún otro. En cuanto no se corrompan con el acomodo en los sillones y la vida política Podemos mira por el país, con acierto o sin él, mientras que los otros están enredados con sus propios partidos, gustos y aficiones, es lo que significa partido, lo que es su carácter sectario..., o preocupados por salvar el culo...., Podemos no debe a empresas ni a bancos, no está bajo el yugo, habla de política, no de partidismos,.... y muchas más cosas que han cambiado por completo la política de este país incrustada en un falso bipartidismo y convertida en asunto de aristócratas. Mientras no se corrompan mi voto es para Podemos y que Pablo Iglesias sea el candidato para mí es un acierto, ya que se trata del país. Está claro que el que escribe no comulga aquí y ahora con las doctrinas de lo que llaman derecha, eso no quita que Adolfo Suárez fuese un gran acierto ¿comprenden?, se trata del país. UCD hubiese ganado quizá con cualquier candidato pero tenía al gran Adolfo Suárez y eso fue un acierto, no ha habido otro él.