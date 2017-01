El 48% de los votantes del PP rechaza las primarias para elegir a su candidato, según un sondeo

No soy capaz de entender cómo es posible que este país tenga tantos descerebrados como para que tengamos este gobierno y algunos de los anteriores, que salvo Suárez creo que no se salva ni uno, y luego nos preguntamos porque España no despega, y seguimos siendo los parias de Europa, pues señores háganselo mirar, la respuesta está en sus votos, acaso creen que se puede tener un país justo con estos políticos en el poder, este es el país que quieren dejar a sus hijos y nietos, un país que si no fuese por €uropa seriamos el norte de África.