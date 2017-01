Echenique adelanta que Podemos debe dejar atrás el centralismo de su primera asamblea política

¿Y este no dimite tras reconocer que estuvo años empleando a un asistente y no lo dio de alta en la SS ni pagó su cotización? Aparte, le pagaba el sueldo en negro, sin otros impuestos tampoco.



Y no fue por la reforma laboral del PP, por que eso no es legal ni aplicando dicha ley.



Las leyes laborales españolas no le gustan a este argentino y se las salta. Lo tiene en negro y sin cotizar. Lo reconoce y no dimite.



Y nos da lecciones a los españoles sobre nuestra soberanía (nos la quiere quitar a su conjunto para repartirla por cada comunidad)



Para entendernos, si Podemos llega al poder, cada español debería coger un mapa. Antes de Podemos, España entera es mía. Después de Podemos: sólo mi comunidad autónoma es mía, el resto es de cada habitante de esas otras comunidades.



Para siempre, la soberanía no puede volver a ser común sin que lo voten.



Y todo sin referéndum a nivel España.