Una conversación telefónica de Antonio Hernando revela el verdadero motivo de su 'traición' a Sánchez

Nº3. Lo peor no es solo que ocupen cargos políticos, han politizado toda la administración y cualquier funcionario si quiere ocupar cargos altos y de responsabilidad en la administración tiene que ser del partido de turno. En muchos países solo son de designación política los cargos más altos, Ministros y Secretarios de Estado. Aquí para cualquier puesto de responsabilidad de la administración se necesita ser del partido. Para disimular, los políticos convocan concursos específicos que parece que están abiertos a todos los funcionarios pero que en último término son de libre designación. En esto están todos los partidos políticos de acuerdo, en repartirse el mayor número de cargos, da igual que sean de extrema izquierda, de centro o de extrema derecha.



La consecuencia peor de esto, no es solo que los funcionarios más capacitados o con más méritos se vean relegados a favor de los funcionarios del partido, es que la administración toda se resiente por no estar dirigida por los más capacitados y también pierde la imparcialidad puesto que el funcionario del partido mira más por tener contento al partido y a conservar su cargo que a servir con imparcialidad a la administración. Lo único que en este país se escapa del control de los partidos políticos son los jueces de base, por eso tienen tanto interés en estar aforados para poder ser enjuiciados por jueces más afines (aunque muchos de ellos son excelentes, algunos de ellos se deben al partido).