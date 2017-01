PDeCAT respeta que Puigdemont no sea candidato y aplaza el debate: "No toca"

"No ha dicho nada más de lo que dijo el viernes y hace un año"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Imagen: Archivo

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha afirmado este lunes que respetan la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no ser candidato en unas elecciones, pero ha dicho que "ahora no toca" abordar un debate de nombres sobre el sucesor, sino centrarse en el referéndum.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el Comité Nacional del partido, después de que Puigdemont lo haya comunicado a este órgano de deliberación política, lo que Pascal no considera una novedad: "No ha dicho nada más de lo que dijo el viernes y hace un año".

Para ella, Puigdemont hace un "ejercicio de coherencia" y evidencia su firmeza en cumplir con la celebración de un referéndum, lo que no significa que se aparte del partido porque su voluntad es seguir trabajando para fortalecer y consolidar las siglas de la formación.

Posibles escenarios

Al preguntársele si el presidente se ha descartado como candidato en cualquier escenario -por ejemplo, si no se aprueban los Presupuestos o no se puede hacer el referéndum-, ha reiterado que el compromiso de Puigdemont es el referéndum.

"No contemplamos un escenario de no referéndum", ha subrayado Pascal, tras asegurar que actualmente nada les hace pensar que pueda dificultarse la celebración del referéndum, como podría ser no aprobar las cuentas de 2017.

Según Pascal, abordarán el debate sobre futuros nombres de candidatos cuando haya un escenario electoral por delante, y ha pedido centrarse ahora en el referéndum y en explicar la Catalunya que quieren: "Ahora no es tiempo de hablar de nombres. Uno de los grandes valores del PDeCAT es que tiene una base de gente muy sólida para afrontar los retos que haya, pero ya hablaremos de nombres cuando toque".

Sobre que el candidato sea el expresidente del Govern y actual presidente del partido, Artur Mas, Pascal ha asegurado que todos los nombres le parecen "magníficos", y que ya solventarán todas las eventualidades que vengan en caso de que le inhabiliten tras el juicio del 9N.