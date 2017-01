Albiol ve "cobarde" a Puigdemont por "dejar tirado" a un PDeCAT en "extinción"

Barcelona, 9 ene (EFE).- El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha tildado hoy de "cobarde" al presidente catalán, Carles Puigdemont, por "echar a correr y dejar tirado" a un PDeCAT en "extinción política" y por "miedo a un descalabro electoral", tras haberse convertido en la "marca blanca" de ERC.

En rueda de prensa en la sede del PPC, Albiol ha aludido al anuncio de Puigdemont de que no será president dentro de un año, ya que no tiene "ninguna vocación" de ser candidato a la presidencia de la Generalitat, puesto que su "compromiso" es culminar el proceso independentista, una "nueva etapa" que requiere "nuevos liderazgos".

"Estoy seguro de que el deseo sincero del presidente Puigdemont sería volver a repetir como candidato. Si no lo hace, no será por responsabilidad ni porque su misión ya se ha acabado, sino porque simplemente no se atreve a presentarse a las elecciones, porque es muy consciente que se llevarán por delante a él y a cualquier candidato de Convergència", ha señalado.

El dirigente popular ha acusado a Puigdemont de "cobardía política": "Los políticos de categoría y raza se demuestran en momento excepcionales, y que Puigdemont deje tirado ya no solo a toda Cataluña, sino a sus propios compañeros de partido, demuestra hasta qué nivel de desolación se está viviendo en la antigua CDC".

Para Albiol, el presidente de la Generalitat "echa a correr" por el "miedo al descalabro electoral" de un PDeCAT -nueva siglas de CDC tras su refundación- que va camino de "salir arrasada" en las siguientes elecciones y en "fase de extinción política".

De hecho, ha considerado que el PDeCAT se ha convertido en la "marca blanca de ERC" y que ha conseguido hacer del líder de Esquerra y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la "cara amable" del Ejecutivo catalán y con "capacidad de negociar, cosa que el propio Puigdemont es incapaz de hacer".

En este sentido, ante las declaraciones de la consellera de Presidencia, Neus Munté, que dijo que el expresident Artur Mas sería "un grandísimo candidato" del PDeCAT en las próximas catalanas, Albiol ha opinado que "se demuestra hasta qué punto CDC se ha quedado absolutamente sola, convertida en un partido intrascendente y sin capacidad de ofrecer un candidato nuevo y con garantías".

"Que la respuesta a la huida adelante (de Puigdemont) sea plantearse que Mas pueda ser candidato demuestra en qué grado CDC ha perdido el norte y ha dejado de ser la referencia de nada en Cataluña", ha apuntado el líder popular.

Justo el día antes de que se cumpla un año de la investidura de Puigdemont como president, Albiol ha calificado además su acción de gobierno de "absolutamente pobre, que lo único que lleva a Cataluña es a que se avance en la fractura de la sociedad catalana, que ha afectado a todos los ámbitos, incluso familiares".

En cualquier caso, ha vuelto a invitar a Puigdemont a que participe la semana que viene en la conferencia de presidentes autonómicos, para "no dejar vacía la voz y la silla de los catalanes".

Una ausencia que "es perjudicial para Cataluña" y que Albiol ha dicho que "no querría pensar que obedezca a que Puigdemont es prisionero de la CUP", aunque ha confiado en que "rectifique" y acuda a la cumbre, porque "aún tiene margen".

Por otro lado, Albiol ha lamentado la "influencia" en el Govern que tiene la Asamblea Nacional Catalana, a la que ha calificado de "organización movida desde la radicalidad y el fanatismo absoluto y totalitario", lo que la erige en un "instrumento de agitación social muy peligroso".

Por último, respecto al congreso del PP de febrero, Albiol ha anunciado que el 21 de enero se celebrara una jornada con los 105 compromisarios del PP Catalán que participarán en dicho congreso, para consensuar un mismo posicionamiento con vista a esa cita.