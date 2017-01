PP y Ciudadanos consideran que la cabalgata de Reyes ha mejorado este año

Madrid, 9 ene (EFE).- Las portavoces del PP y de Ciudadanos (C's) en la capital, Esperanza Aguirre y Begoña Villacís, respectivamente, han visto una mejora en la cabalgata de los Reyes Magos de 2017, respecto a la que organizó el Gobierno de Manuela Carmena el año pasado y que levantó críticas por la vestimenta de sus majestades.

Para Aguirre, este año los Reyes "han ido vestidos un poquito más acordes con la tradición que los de las cortinas de ducha del año pasado", aunque la popular ha echado en falta "algo más de la tradición": "alguna referencia" de "por qué venían y qué venían a hacer", aunque "sin duda estuvo mejor que la del año pasado".

También ha valorado positivamente el desfile del 5 de enero Villacís, que cree que el Ayuntamiento en esta ocasión "no ha errado" y hubo una cabalgata "bastante bonita " y "más que digna que representaba lo que los niños querían ver", aunque ha señalado la preocupación de su grupo por si el coste ha subido.

Ciudadanos pretende fiscalizar que no se haya gastado más de lo debido después de que el presupuesto para las cabalgatas en los distritos se haya incrementado y piden que el Ayuntamiento no despilfarre porque muchos hogares no pueden permitirse las fiestas que quieren.