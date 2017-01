Alcaldes metropolitanos del PSC exigen al Govern un plan para completar la L9 y la L10

Barcelona, 9 ene (EFE).- Algunos de los principales alcaldes y dirigentes metropolitanos del PSC han exigido hoy a la Generalitat que presente un plan "ambicioso y definitivo" para completar las líneas 9 y 10 del metro en su conjunto, que incluya un calendario y financiación, ya que "la solución no puede pasar por más parches".

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección del PSC han comparecido el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y las alcaldesas Núria Marín (L'Hospitalet de Llobregat), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) y Antoni Poveda (Sant Joan Despí).

Los dirigentes socialistas, representantes de varias de las principales ciudades del área metropolitana por las que discurre esa infraestructura, han reclamado a la Generalitat un plan para completar esas líneas 9 y 10 del metro en su conjunto, ya que "es una prioridad para la movilidad de Barcelona y área metropolitana".

Así, Collboni ha incidido en que esta infraestructura es prioritaria por su transversalidad entre ciudades y barrios que hasta ahora no habían tenido acceso al metro, por la "descongestión" de otras líneas, por ayudar a combatir la contaminación urbana y, sobre todo, por la conexión con el aeropuerto de El Prat.

"Necesitamos un plan para completar las estaciones de la L10, en L'Hospitalet y en el polígono de la Zona Franca. Y el tramo central de la L9, donde se ha de finalizar el túnel y las estaciones pendientes, hasta la Sagrera. Esta infraestructura no se entiende si no se finaliza en su conjunto", ha subrayado.

Para el mandatario barcelonés, se han de dejar atrás los "parches" y pasar a un "plan y un calendario ambicioso y definitivo", porque "no puede ser que los ayuntamientos avancen el dinero, porque no todos disponen de los mismos recursos. El caso de Barcelona ha sido excepcional, pero no es la solución".

"El mensaje que queremos enviar hoy es que todas las administraciones con competencias en el ámbito del transporte público, es decir, Generalitat, Estado y ayuntamientos, deben cumplir con su parte. No puede ser que hagamos progresar algunas infraestructuras a golpe de que los ayuntamientos avancen dinero", ha denunciado.

Collboni ha insistido así que en la Generalitat y el Estado, en este caso también respecto a Cercanías, deben hacer una "previsión realista del plan de inversiones previsto para terminar esta infraestructura básica de transporte", que está realizada en un 80%.

Marín, por su parte, ha recordado los "esfuerzos de los ayuntamientos para suplir a la Generalitat", pero ha admitido que "el coste que significa poner en funcionamiento estas estaciones es factible para el ayuntamiento de Barcelona, pero no hay ningún otro municipio más en Cataluña con esa capacidad".

También Parlon ha reclamado "determinación" a la Generalitat para dar un "enfoque global" y dejar a un lado los "parches", algo en lo que también ha coincidido Poveda, que ha relatado que escribió hace dos semanas una carta al ministro de Fomento para solicitar una reunión para lograr una mayor financiación, sin respuesta aún.