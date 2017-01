La Navidad en el Congreso dura hasta el 31 de enero: los diputados tendrán todo el mes de vacaciones

Gozarán de 40 días libres; mes y medio de vacaciones

Todos los partidos de la Mesa apoyaron la iniciativa

Las vacaciones en el Congreso se extenderán hasta el 1 de febrero, cuando será el primer pleno del año. Imagen: EFE

La mayoría de los españoles ha terminado este lunes sus vacaciones navideñas. No así los diputados del Congreso, que continuarán las fiestas todo el mes de enero. Concretamente las vacaciones de los parlamentarios se extenderán un mes y medio, hasta el 31 de enero, según acordó la Mesa del Congreso el pasado 27 de diciembre.

La iniciativa fue aprobada por todos los partidos representados en la cámara -PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos-. De esta forma, tras 40 días libres, no hay convocada ninguna sesión hasta el 31 de enero. Este día será la primera sesión del año, convocada para esta fecha para poder convalidar dentro de plazo los decretos aprobados en el último Consejo de Ministros celebrado.

Al menos cuatro proyectos de ley, más de medio centenar de proposiciones de ley y dos reformas de Estatutos autonómicos han quedado pendientes para la vuelta de vacaciones de los diputados.

Los primeros plenos están fechados para el 1 y 2 de febrero, algo inusual ya que las primeras semanas de mes no se suelen convocar plenos. La Mesa del Congreso aprobó las primeras sesiones plenarias estos días para así dejar libre la siguiente semana en la que PP y Podemos celebrarán sus congresos nacionales. Ambas formaciones pidieron que se dejara libre esta semana, algo contra lo que votó en contra Ciudadanos. La formación naranja pidió que esta semana no se dejara libre para así compensar la extensa parálisis navideña.

Aunque no se celebrarán sesiones, sí tendrán lugar las reuniones de las comisiones no legislativas constituidas recientemente. Así, tanto la Comisión de Sanidad como la de Seguimiento del Pacto de Toledo se reunirán y deberán asistir todos los diputados que pertenezcan a la comisión, aunque su número no es superior a la treintena.

No ocurrirá así en el Senado, donde en enero sí vuelve la actividad tras la Navidad. Además de las reuniones de las comisiones, el 17 de enero tendrá lugar la Conferencia de Presidentes Autonómicos que presidirá el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Al igual que en e Congreso, tampoco habrá plenos en enero.