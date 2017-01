Cifuentes enmienda a Rajoy y pide que el PP elija a su líder con primarias

al 2



completamente de acuerdo, para eso estan los compromisarios. Yo voto entre los que conozco de mi pueblo y luego esas personas en las que yo confío que voten a las personas que conocen. Eso de sentirse tan importante votando a quien no tienes ni idea tan sólo porque es mas gritón o mas populista es un sinsentido traído de la mas profunda incultura. No entiendo como Cifuentes, escalando en el PP mediante la confianza otorgada por los que le conocían, viene ahora con esas posturas por mucho que aquellos que no son del PP quieren instaurar en el PP: Las primarias no hacen sino dividir los partidos, cada uno que organicd su casa como considere.