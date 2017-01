Denuncian ante el Tribunal de Derechos Humanos la dispersión del exdirigente de ETA 'Katauri'

9/01/2017 - 20:21

Los abogados del exjefe militar de ETA José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri' han llevado el caso de su dispersión ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque todavía no se ha recibido respuesta sobre su admisión o no a trámite.

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Cadena Ser, Kantauri, a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado por ordenar el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua (Bizkaia) Miguel Ángel Blanco, que se produjo el 13 de julio de 1997, ha pasado por cárceles en Sevilla, en Cádiz y, actualmente, está en Murcia.

Su caso pasó por Instituciones Penitenciarias, donde fue rechazado. Después, por el Juzgado de Vigilancia, en el mismo sentido, y por último ante la Audiencia Nacional. Al ser el primer caso rechazado por el Tribunal Constitucional, y por tanto el primero que ha visto denegada todas las vías judiciales internas, es el primero que se ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La abogada del preso de ETA Amaia Izko ha explicado que se alega "vulneración del derecho familiar". Es el "eje fundamental de esa demanda. En la explicación de qué es lo que supone realmente la dispersión para el derecho a las comunicaciones con la familia, qué obstáculo es y cómo ese obstáculo no es legal ni está justificado", ha añadido.

A su juicio, "es ilegal porque no tiene apoyo en la legislación española y no está justificado porque esa necesidad en su aplicación para la lucha contra ETA ya no se sostiene". A partir de esta iniciativa, ha anunciado que habrá un centenar más de casos en Estrasburgo por dispersión y tiene esperanza porque, según ha dicho, este Tribunal "ha mostrado su preocupación en más de una ocasión y de entrada es alentador".

Respecto al cómputo de penas, Amaia Izko ha manifestado que también se ha acudido a Estrasburgo y son ya tres los casos que se han presentado ante este Tribunal.