Reivindicar a Zapatero y 'olvidar' a Felipe González: la estrategia de la Gestora del PSOE para detener la 'sangría' de votos

Los comentarios anteriores demuestran que Zapatero es un buen referente para la izquierda, puesto que lo que no perdona la derecha es ser de izquierdas de verdad, no solo tener de izquierdas las siglas. Logros de Zapatero ley de violencia de genero, ley de matrimonio homosexual, ley aborto menores sin el consentimiento paterno, ley de dependencia, ampliación permisos paternidad, etc. Además no tenía ningún tesorero en prisión, y en sus gobiernos no hubo ningún escándalo de corrupción. Daba la cara siempre ante los medios, no como el que tenemos ahora que se escabulle de los periodistas. No nos metió en ninguna guerra, y saco a los soldados españoles de Irak. Con mucho el mejor presidente de la historia de España. El único borrón la bajada de pantalones cuando Europa lo presionó para hacer recortes.