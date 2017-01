Rajoy y Rivera cenaron anoche en Moncloa junto a los equipos que negociaron el acuerdo de investidura

Ya se que no viene al caso, pero me gustaría comentar el nuevo sistema de elecciones internas que quiere implantar el PP.



Sinceramente, me parece una burla y una hipocresía, dado que el sistema que quieren implantar y que denominan "democrático y representativo", es el mismo que se emplea en Cuba para la elección del presidente, pero cuando se refieren a esta isla hablan de un sistema "dictatorial y antidemocrático".



Lo dicho, una burla y una hipocresía.