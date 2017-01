Patxi López se presentará a las primarias del PSOE si Pedro Sánchez da un paso atrás

Su sector está convencido de que está animado y a la espera

César Luena habría cambiado de bando y apoyaría a Patxi López

Los susananistas podrían repartir la secretaria y la presidencia con Patxi López

Patxi López entre compañeros socialistas. Imagen: Archivo

Tercera vía o el tapado de Sánchez. Lo cierto es que Patxi López, el último expresidente del Congreso de los Diputados, parece decidido a embarcarse en la carrera de las primarias que el PSOE tiene previsto celebrar esta primavera. No obstante, todo dependerá de Pedro Sánchez, ya que el vasco hará este movimiento sólo en el caso de que el exsecretario general dé un paso a atrás.

El exlendakari todavía no ha confirmado su candidatura -como por otra parte ninguno de los aspirantes-, pero su entorno se mueve. Rodolfo Ares, exconsejero de interior del Gobierno vasco, no para y sondea y busca apoyos entre los sanchistas y los antisusanistas. E Idoia Mendia, secretaria General del PSE-EE, no oculta que "Patxi López está capacitado para dirigir el PSOE".

"Patxi se presenta. Lo tiene prácticamente decidido", confirman miembros a lainformacion.com. Una manifestación en sintonía con el comentario que el dirigente vasco hacía en la copa de Navidad con la prensa, celebrada hace unos días en el Hotel Palace, y donde dijo literalmente que le venía un año con mucho trabajo. Además, y según esta información, uno de sus principales apoyos actuales es el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el exsecretario de Organización, César Luena, quien ha abandonado las filas del 'sanchismo', y por tanto habría cambiado de bando para situarse abiertamente junto al político vasco.

Mientras, Susana Díaz se mueve sin demasiados aspavientos y ha iniciado una campaña hace unas semanas cultivando su imagen de Estado, con llamamientos a la unidad y describiendo su posición del futuro del PSOE y el diseño territorial de España.

Los lopistas, cautos y pacientes para no quemar sus naves, están convencidos que su candidato es gran rival que podría arrebatarle las primarias a Susana Díaz, y también a Pedro Sánchez al que consideran quemado después de estar relacionado, según ellos, con la apertura de la sede pirata del PSOE próxima a la sede nacional de Ferraz.

De momento, en el palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, se ve con preocupación la candidatura de Patxi López. Se le teme más que a Pedro Sánchez. Tanto que, la rumorología apunta a que algunas personas cercanas a Susana Díaz ya le habrían dicho aquello de "si no puedes con tu enemigo únete a él", aconsejando la posibilidad de presentar una candidatura conjunta con la siguiente ecuación: López al frente de la Secretaría General del partido y Díaz como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Ahora bien, de ser así el escenario de primarias socialistas, la competencia entre Susana Díaz y Patxi López será feroz. Los dos tendrán que luchar en cada rincón de España por el voto de casi 190.000 militantes, de los cuales, el 30% de militantes se concentra en zona susanista.