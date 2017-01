Antonio Hernando evita contestar al sanchismo y asegura que será neutral en la crisis del PSOE: "Bastantes heridas tiene uno en el fuselaje"

Antonio Hernando pide al PSOE que aparque complejos con los pactos

Antonio Hernando, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Imagen: EFE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha optado este martes por el silencio y en una entrevista ha asegurado que en la crisis que divide al PSOE optará por la neutralidad, pues "diga lo que diga, podría ser interpretado por unos y otros y ya bastantes heridas ha tenido uno en el fuselaje". El portavoz del Grupo Socialista no oculta por tanto que este año ha sido "muy duro para él" y que ahora quiere "mantenerse al margen" desde el punto de vista orgánico. Unas declaraciones que se producen un día después de conocerse el presunto motivo de su 'traición' a Pedro Sánchez al defender la abstención a la investidura de Mariano Rajoy tras la marcha del líder y haber sido el abanderado del 'no es no'.

Así, el dirigente socialista ha defendido en una entrevista a Onda Cero que va a mantener una "exquisita neutralidad" en el proceso de preparación del 39 Congreso Federal, porque "diga lo que diga podría ser interpretado y criticado por unos y por otros y ya bastantes heridas tiene uno en el fuselaje".

Hernando, que ha asegurado que no conoce "de primera mano" el calendario congresual que propondrá este sábado la gestora al Comité Federal, no se ha querido pronunciar sobre su tardanza ni sobre ninguna de las cuestiones internas que le han planteado. "Dado que yo en los últimos tiempos he tenido una azarosa vida política y parlamentaria, he decidido que en este proceso, que es importantísimo para el futuro de mi partido voy a intervenir y terciar lo menos posible en todas las polémicas que están surgiendo", ha explicado.

A ese respecto, ha señalado que va a limitar su actividad política a la "importantísima labor" de coordinar los grupos parlamentarios de las Cortes y dirigir el del Congreso, "sin meterse" en el proceso orgánico. "Ha sido muy duro para mí todo esto y en este proceso importantísimo para el partido y también para España pretendo mantenerme al margen y mantener una exquisita neutralidad", ha recalcado el que fuera uno de los hombres de máxima confianza del dimitido secretario general del PSOE Pedro Sánchez.

Quitarse los complejos

En otro orden de cosas, el portavoz parlamentario del grupo socialista ha asegurado que el PSOE tiene que actuar "sin complejos" durante la legislatura y ha dicho que no le da miedo llegar a un acuerdo con el PP "si beneficia a los ciudadanos". Así, ha añadido que su partido tiene que enfrentar el futuro "sin miedo y sin temor al qué dirán" por la izquierda y por la derecha. "Si sube el salario es bueno, y ya se pueden poner como se pongan. Si llegamos a un gran pacto de Estado en materia educativa será positivo", ha explicado.

De esta forma, el responsable socialista ha manifestado que el PSOE tiene que ser "fiel" a su ideario y su identidad porque, a su parecer, "es lo más razonable". "No dan los votos de PP y C's para sacar muchas medidas. El peso de nuestros diputados es fundamental y lo vamos a ejercer constantemente", ha avisado.

En esta línea, Hernando también ha respondido a una pregunta sobre una hipotética convocatoria de elecciones generales por parte de Mariano Rajoy, algo que le parecería "irresponsable" después de estar un año con un gobierno en funciones y de las dificultades de la vida política española.

"El Gobierno lo que tiene que hacer es esforzarse al máximo por sacar adelante los presupuestos. No puede estar amenazando con nuevas elecciones después de un año en funciones. No estoy diciendo que vaya a hacerlo, pero si lo hace sería irresponsable", ha recalcado.