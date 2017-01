Ciudadanos Alcorcón rompe toda relación con el PP hasta que el alcalde dimita

Alcorcón, 10 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (C's) Alcorcón, Alfonso Reina, ha anunciado hoy que rompen todas las relaciones con el PP hasta que el alcalde del municipio, David Pérez (PP), dimita de su cargo por las declaraciones en las que calificaba a las feministas de "amargadas, rabiosas y fracasadas".

"Han perdido la capacidad de negociar y no me vale ninguna propuesta que no sea que Pérez deje de ser alcalde de Alcorcón, que tendría que haber sucedido ya", ha afirmado Reina después de recordar que, tras el ultimátum planteado a la presidenta de la Gestora del PP en Madrid, Cristina Cifuentes, no se ha producido ninguna reacción.

Reina ha asegurado que "es momento de que el PP tenga su último pensamiento" y demuestre si lo que defiende es "un comportamiento machista y conservador" como el del regidor, ya que eso "no se corresponde con el PP de regeneración que nos vende Cifuentes".

Respecto al apoyo a una posible moción de censura, desde C's Alcorcón señalan que de momento están centrados en que Pérez abandone su cargo y que tras ello, "valorarán las distintas opciones", ya que "no por mucho correr y hacer mas ruido se va a cambiar la situación".

"Nosotros apoyaremos a quien creamos que tiene el mejor proyecto para Alcorcón", ha afirmado Reina, quien subraya que parece que es el propia PP quien les está "abocando a llegar a una moción de censura".