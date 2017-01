Seijas no renunciará a su escaño en Baleares pese a su expulsión: "Los escaños no son de Podemos"

A pesar de su expulsión de forma definitiva del grupo parlamentario

Montserrat Seijas. Imagen: EFE.

Montserrat Seijas ha anunciado este martes que no abandonará su escaño en el Parlament a pesar de su expulsión de forma definitiva del grupo parlamentario de Podemos.

Seijas, quien ha dado este martes una rueda de prensa en Menorca, ha acusado a la cúpula de Podemos Baleares de "tener secuestrado el partido con amenazas y coacciones".

Así, la parlamentaria ha asegurado que ella no ha vulnerado el código ético de Podemos y ha considerado que el proceso relacionado con su expulsión ha sido "un paripé". "He sido una persona crítica, en cuando vi que los principios de Podemos que vendieron a la ciudadanía no se cumplían, no me quedé callada", ha dicho.

Seijas ha subrayado que, a partir de este momento, actuará "sin mordazas ni depender de si las propuestas que quiera presentar en el Parlament le gustan al PSIB o a MÉS".

"Ahora tengo las manos libres para defender a los votantes de Podemos en Menorca", ha indicado antes de apuntar que "los escaños no son de Podemos, son de los votantes".