Munté asevera que el futuro de Puigdemont no es objeto de debate en el Govern

Barcelona, 10 ene (EFE).- La consellera de Presidencia, Neus Munté, ha asegurado hoy que el futuro del presidente catalán, Carles Puigdemont, que descarta repetir como candidato electoral, no es objeto de debate del Consell Executiu, concentrado en trabajar "hasta el final", ha dicho, en la consecución del referéndum.

En el primer aniversario de la investidura de Puigdemont, que tomó por sorpresa el relevo de un Artur Mas vetado por la CUP, Munté ha sido la encargada de hacer el balance del gobierno en la rueda de prensa de cada martes.

Puigdemont prevé dar una conferencia pública el próximo lunes, día 16, con el título "El año 2017, un año clave para el futuro de Cataluña", pero hoy sólo se ha expresado por Twitter: "Cumplir el compromiso es la mejor manera de corresponder al inmenso honor que me hizo el Parlament hoy hace un año. ¡A fondo y hasta el final!".

Un lema que ha suscrito Munté, que ha remarcado que todos los consellers están concentrados en trabajar "hasta el final" en el referéndum previsto para septiembre, sin entrar en el debate sucesorio de Carles Puigdemont, así que "no hay que sufrir".

Después que Puigdemont haya reiterado su negativa a repetir como candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, la portavoz ha incidido que esta cuestión "no es objeto de ningún tipo de debate" en el Consell Executiu.

En cuanto a la estabilidad parlamentaria del primer año, Munté ha "desdramatizado" que Junts pel Sí hayan perdido diversas votaciones en la Cámara catalana, en donde no goza de mayoría absoluta, por lo que "entra dentro de la normalidad parlamentaria" que no siempre gane.

En cambio, la consellera ha puesto en valor los consensos logrados en el debate de política general o en el pleno monográfico de pobreza.

A modo de balance, Munté ha destacado que el Govern ha aprobado en este primer año 22 proyectos de ley, 5 decretos ley y 9 memorias preliminares.

El próximo gran objetivo del Govern son los presupuestos, que de momento solo se han admitido a trámite en el Parlament, a la espera de que culmine el proceso parlamentario -la semana que viene se inicia el debate en las diferentes comisiones- y sean llevados a pleno a principios de febrero para la votación definitiva.

Munté ha afirmado que no le consta que haya convocada una reunión concreta sobre esta materia con la CUP, aunque "hay y habrán contactos", y ha reiterado que el Govern "no contempla" el escenario de que no se aprueben las cuentas.