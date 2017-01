Junqueras advierte a Sáenz de Santamaría de que no renunciarán al referéndum

Barcelona, 10 ene (EFE).- El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha trasladado hoy a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que no condicionarán el referéndum a tener el "permiso" del Estado para celebrarlo y le ha advertido de que debe ser "consciente" de que la consulta se hará.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión de unas dos horas con la vicepresidenta del Gobierno en la sede del departamento de Economía de la Generalitat en Barcelona, Junqueras ha afirmado que "no ha habido acuerdos concretos".

Junqueras ha trasladado a Sáenz de Santamaría que el Govern "prefiere" un referéndum acordado, pero que "no renunciará" a celebrarlo si no tiene el "permiso" del Ejecutivo central.

En este sentido, el líder de ERC ha remarcado que el Ejecutivo central debe ser "consciente" de que el referéndum, previsto para el septiembre, es un "compromiso" que es "imprescindible" para la Generalitat.

De esta manera, la reunión, de tono "cordial", según Junqueras, ha servido para reafirmar las discrepancias entre el Gobierno y la Generalitat sobre el referéndum, que ha ocupado una "parte relevante" de la entrevista.

Junqueras ha lamentado que Sáenz de Santamaría "no quiera hablar" del referéndum: "Ni siquiera quiere oír a hablar del mismo, por lo que no hay ninguna posibilidad de acuerdo en esta cuestión, pero yo le he manifestado que igualmente seguiremos adelante", ha remachado.

Ha augurado que el Gobierno central desplegará "las herramientas oportunas para no facilitar el trabajo" a la Generalitat, pero ha aseverado que el ejecutivo catalán "hará todo lo necesario".

El vicepresidente ha indicado que no se ha cerrado ningún acuerdo "concreto" sobre el resto de demandas catalanas y ha explicado que Santamaría ha detallado el decreto ley sobre pobreza energética del Gobierno central -que a Junqueras le parece "bien"- "y poca cosa más".

El conseller de Economía ha trasladado asimismo a Sáenz de Santamaría su "preocupación ante la incapacidad evidente del Gobierno de gestionar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social", algo que cree que "pone en riesgo las pensiones".

"También les hemos advertidos sobre los riesgos que podrían derivarse de una subida de los tipos de interés en un contexto en el que el Gobierno ya ha anunciado que en 2017 emitirá deuda por valor de más de 550 millones de euros cada día", ha añadido Junqueras.