Artur Mas cree que su juicio alimentará un clima favorable al referéndum, que sería una "victoria" si se celebra

Ve "un proceso vivo, vigoroso y probablemente victorioso"

Artur Mas. Imagen: Archivo.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha asegurado este martes en Palma que su juicio en febrero "alimentará un clima favorable al referéndum", que consideraría una "victoria" si se celebra.

En una conferencia en el Centro Cultural Sa Nostra, invitado por la Obra Cultural Balear (OCB), Mas ha mantenido que ve "un proceso vivo, vigoroso y probablemente victorioso", si bien ha matizado que no puede "asegurar" esto último.

Mas también ha avisado de que "si no hay presupuestos habrá elecciones, y no serán constitucionales, serán autonómicas". En este sentido, el expresidente se ha preguntado "quién les creerá" en el camino a "una república catalana" si no son "capaces de aprobar una ley de presupuestos".

Por ello, ha afeado a la CUP que "se comprometió a no dar apoyo a propuestas de partidos que estén en contra del derecho a decidir" pero para rechazar los presupuestos "tiene que estar al lado del PSC, PP, y C's".