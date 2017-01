Parte de la cúpula del PP quiere vender la sede de Génova para desvincularse de la corrupción

Yo les digo a los de la cúpula esa como se desvinculan de la corrupción: No formateando discos duros, no obstruyendo a la Justicia, pasando por el juzgado, y asumiendo las responsabilidades que correspondan.



Así se desvinculan de la corrupción, no vendiendo sedes reformadas en NEGRO y por las que se cobrará ahora más de lo que costaron.