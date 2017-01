Mas agranda el dilema 'convergente': recuerda que si le inhabilitan no podrá sustituir a Puigdemont

Por la celebración de la consulta ilegal del 9N en 2014

Puigdemont anunció que no aspirará a la Generalitat

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Imagen: EFE

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha recordado que si en el juicio en febrero se decide su inhabilitación, no podrá presentarse a elecciones ni ocupar ningún cargo público.

Así se ha expresado Mas preguntado durante una conferencia en Palma si tiene intención de ser el próximo candidato a la presidencia en sustitución de Carles Puigdemont, quien ya ha manifestado que no será candidato.

Mas ha recordado que "cuando lo inhabiliten", algo que considera "más que probable", no podrá ocupar ningún cargo público ni presentarse a ninguna elección, si bien esto es para elecciones "en clave autonómica". "Cuando preguntamos quién será candidato estamos pensando en la etapa anterior, en elecciones autonómicas, pero con lo que pasará en este semestre estaremos en un esquema completamente diferente", ha dicho Mas.

En este sentido, ha mantenido que para unas elecciones a la presidencia del 'Estat català' "ya no contarán las inhabilitaciones de los tribunales españoles". "Espero que las autoridades catalanas en ese momento nos amnistíen", ha ironizado Artur Mas.

Por otro lado, ha dicho no sentirse sorprendido por la decisión de Puigdemont ya que "todas las veces que he hablado con él en el último año me ha dicho lo mismo".

No obstante, ha subrayado que Puigdemont "ha dicho que no quiere ser candidato a la Presidencia, pero no que no quiera formar parte de una candidatura", una matización que "abre especulaciones de todo tipo".