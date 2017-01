Cospedal, sobre el Yak-42: "La responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla"

Tras hablar con las familias de las víctimas del accidente aéreo

Admite un informe que culpabiliza al entonces ministerio de Trillo

No aclara si hablará con Bono y no valora la contrata de Rubalcaba

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Imagen: Reuters

Enlaces relacionados Cospedal traslada a las familias que cumplirá el dictamen

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este miércoles que ha cambiado la "línea tradicional" del Ministerio en lo relativo al accidente del Yak-42, en el que murieron 62 personas en mayo de 2003, porque, tal como dice el Consejo de Estado, la "responsabilidad objetiva de la Administración hay que reconocerla". Cospedal comparecerá el lunes 16 de enero ante la Comisión de Defensa del Congreso.

"Creo que así debe ser", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, una día después de reunirse con los familiares de las víctimas. Las familias se declararon aliviadas por la decisión de la ministra de asumir el informe del Consejo de Estado que establece "responsabilidad patrimonial" del Estado y de intentar encontrar los contratos de los vuelos del personal militar en misiones de paz.

Cospedal ha hecho hincapié en que dicho informe no es vinculante, pero que ella ha decidido seguirlo y "cambiar" la posición tradicional de Defensa, una posición que "desde hace 13 años" pasaba por "no admitir responsabilidad patrimonial por parte del Estado".

Sin embargo, tal como ha dicho el Consejo de Estado, Cospedal considera "bastante evidente" que "hay una relación entre el funcionamiento del Ministerio de Defensa y la tragedia que ocurrió". "Obviar que hay una relación entre cómo funciona la Administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería", ha abundado.

Eso sí, también ha incidido en que el Ministerio no va a admitir ninguna "culpa", ni "dolo" y, de he hecho, ha remarcado que el mismo informe deja claro que no hubo ni dolo, ni culpa, ni ganas de hacer daño, "pero no es necesario que eso exista para que haya una responsabilidad patrimonial del Estado".

Y aunque esa responsabilidad patrimonial ya está satisfecha, considera que esto "es un tema de fuero, hay que reconocérselo a los familiares de las víctimas y es lo que el Ministerio va a hacer". "Hay reparaciones que no son económicas, que tienen que ver con reconocimientos", ha insistido.

Cospedal también ha dejado claro que el informe del Consejo de Estado no imputa culpas ni habla de personas concretas. Así, preguntado por la situación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, ha hecho hincapié en que no sólo hubo un pleno del Congreso extraordinario sobre el tema sino que todas las sentencias de los tribunales fueron absolutorias.

De este modo, cree que "las responsabilidades políticas hace mucho que se dilucidaron" y, además, ha defendido que "Las sentencias tienen que servir para algo". Argumentaba así que no se le puede quitar a Trillo "su derecho más básico" que es el derecho a trabajar recuperando su plaza de funcionario, como letrado, precisamente en el Consejo de Estado.

Bono y Rubalcaba

La ministra también ha confirmado que buscará, dentro y fuera del Ministerio, todos los documentos relacionados con la contratación de esos aviones. Eso sí, no ha aclarado si contactará con su predecesor socialista José Bono, que ha dicho que él no encontró nada.

Cospedal ha recordado que él mismo usó una expresión del tipo "romper un armario para llevarse documentación". "Él sabrá lo que se llevó, no debo hacer de intérprete de nadie y menos de esta persona", ha espetado. No obstante, cuando se le ha interpelado sobre si cree que se guarda algo, ha dicho que habrá que preguntárselo a él.

En cuanto a las palabras de Bono afirmando que vio papeles en los que se sugería que alguien pudo cobrar comisiones ilegales, ha replicado que "si es así debió ir a los tribunales cuando vio eso". Y ha añadido que no entiende que quienes fueron sus antecesores en el Ministerio, y no hicieron nada, ahora "reclamen cosas".

Por último, ha admitido que le ha "llamado la atención" la información que publica este miércoles ABC, según la cual el Ministerio del Interior, en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, pagó subvenciones a la contratista del vuelo, la empresa Chapman Freeborn, cuando ya estaba condenada civilmente por el accidente. "No lo conocía, pero me llama la atención teniendo en cuenta la actitud de la empresa", ha zanjado Cospedal.