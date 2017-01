Las familias madrileñas han ahorrado 100 millones con el abono joven

Madrid, 11 ene (EFE).- Las familias madrileñas han ahorrado, en los 15 meses en los que lleva en funcionamiento la tarifa plana del abono joven, de 20 euros, según el "cálculo aproximado" que ha realizado hoy la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

El ahorro mensual va de los 180 euros a los 1.341 euros al mes por familia, dependiendo de cuál es la zona en la que vivan, ya que la tarifa de 20 euros a jóvenes de hasta 26 años se aplica a todas las áreas de transporte de la región por lo que avanza en la "cohesión" y el "reequilibrio social", según Cifuentes.

Este título de transporte, que se puede usar tanto en Metro como en autobuses y cercanías, cuenta desde hoy con un millón de usuarios, lo que el Gobierno regional ha celebrado con una foto de Beltrán, el viajero joven número 1 millón, junto a la presidenta autonómica en las máquinas de billetes de la estación de Sol.

Beltrán, quien no ha obtenido antes un abono joven debido a que ha vivido en el extranjero recientemente, ha considerado una "grandísima idea" de la Comunidad la tarifa plana hasta los 26 años.

Cifuentes ha destacado hoy la "grandísima aceptación" de la tarifa plana del abono joven y ha puesto en valor la defensa que el Gobierno regional hace de la movilidad en transporte público "sin imposiciones de ningún tipo" y ha cifrado en 80.000 los nuevos usuarios del título de transporte, provenientes del vehículo privado.

La tarifa plana para jóvenes es una medida que permite promocionar el uso del transporte público y fidelizar a los usuarios, pues el 75 % seguirá usándolo cuando dejen de disfrutar de este precio, según una encuesta llevada a cabo desde el Gobierno regional.

De la medida Cifuentes ha destacado que no tiene rentabilidad económica, como no la tiene la red de Metro que es deficitaria y donde el Gobierno regional abona el 60 % del precio de los billetes, pero que sí tiene "rentabilidad social", dado que el objetivo del Metro no es ganar dinero sino que éste revierte en los madrileños en este caso en forma de ahorro.

La Comunidad invierte 940,5 millones de euros al año en los distintos modos de transporte público de la región, financiando el 80 por ciento de la totalidad de red de transporte.

Cifuentes ha destacado otras actuaciones del Gobierno regional en la red de Metro, como el abono para desempleados suscritos al programa activación para el empleo, la contratación de 950 operarios, el acceso de bicicletas sin limitación horaria en 92 estaciones, la entrada de perros, la instalación de puertos USB de carga rápida o el plan de accesibilidad para instalar 80 ascensores.

Además, la Comunidad comenzará mañana una nueva campaña de fomento y promoción del transporte público que se dirigirá en especial al público joven y que contará con vinilos en autobuses, que la presidenta regional ha presentado en la madrileña plaza de Pontejos, donde ha efectuado declaraciones a la prensa.