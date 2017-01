Rivera celebra que el PP esté asumiendo que gobierna en minoría y el PSOE vea que es mejor ser "útil" que bloquear

11/01/2017 - 12:26

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado que, a su juicio, el PP esté asumiendo que ya no gobierna con mayoría absoluta y que necesita pactar con la oposición, mientras que el PSOE ha entendido que es mejor ser un partido "útil" que bloquear.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rivera ha afirmado que el PP "se está dando cuenta poco a poco de que no puede gobernar de la misma manera" que en los últimos años porque, al estar en minoría, "tiene la obligación de buscar apoyos en la oposición" para poder aprobar leyes en el Parlamento.

Sin embargo, considera que en el Ejecutivo de Mariano Rajoy aún hay "tics de mayoría absoluta", como el que, en su opinión, tuvo la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, cuando planteó la posibilidad de modificar el sistema de copago farmacéutico sin haber presentado una propuesta formal y sin haberlo hablado con la oposición.

Aun así, Rivera cree que el PP "por fin se ha enterado de que llegar a acuerdos con el PSOE no es tan malo" y que los socialistas han comprendido que "si utilizan sus escaños, son decisivos". "Si el PSOE juega el papel de partido útil, como Ciudadanos, podemos transformar muchas cosas", ha destacado, añadiendo que quizá los españoles "quieren cierta tranquilidad y reformas, no una permanente bronca y bloqueo".

Lo que ha vuelto a descartar el líder de la formación naranja es que su partido entre en el Gobierno de Rajoy, reiterando que ahora "lo que hay que hacer es estar en la oposición y controlar al Gobierno".

No obstante, ha indicado que "seguramente en un futuro, en una o dos legislaturas", en España "va a haber gobiernos de coalición", y en ese momento, cuando se haya "hecho limpieza de muchas cosas que han pasado en este país", C's no descartará "entrar en futuros gobiernos".

NEGOCIACIÓN DE LOS PGE ENTRE GOBIERNO Y PNV

Por otro lado, sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, Rivera ha avisado de que Ciudadanos no aceptará un acuerdo en el que el PNV apoye la tramitación a cambio de "monedas políticas" como "la política penitenciaria o los presos de ETA" o "un referéndum de independencia en el País Vasco".

"Meter en un debate presupuestario la política penitenciaria de una banda terrorista que aún no ha entregado las armas no tiene mucho sentido" y, además, "estaría en contra no solo C's, sino buena parte del electorado del PP", ha manifestado.