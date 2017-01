Catalá cree que es una "barbaridad" que Homs acuse al Gobierno de utilizar a la Fiscalía

11/01/2017 - 13:07

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tachado este martes de "barbaridad" que el ex consejero catalán y actual diputado del PDECat --la antigua CDC-- Francesc Homs, acuse al Gobierno de utilizar a la Fiscalía del Estado en su beneficio.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Catalá ha advertido de que si una persona con responsabilidades políticas "pone en cuestión el funcionamiento de la democracia" en España está "haciendo un flaco servicio a su responsabilidad y al Estado de derecho".

"Homs dice esto, que son auténticas barbaridades que no puede probar, porque no es verdad, que el Gobierno pueda decirle algo a la Fiscalía", ha dicho. "Cuando la junta de fiscales de sala ve una propuesta de querella y la valida, es el normal funcionamiento de las cosas. A él no le gusta porque tiene un proceso que a ver como acaba", ha opinado.

"Decir que los fiscales actúan al dictado del Gobierno hace mucho daño, porque luego oímos cosas como que la Justicia en España no es independiente. Y eso no es verdad. Pero algunos, a base de decir estas cosas, acaban contaminando la opinión pública", ha apostillado.