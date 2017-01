La carta de un político andaluz del PP que desmonta clichés sobre Cataluña arrasa en las redes sociales

Ha recibido ya más de 37.000 visitas y ha sido compartida 15.000 veces

El vicesecretario de Coordinación Política del PP en Andalucía, Toni Martín Iglesias, en un acto del partido. Imagen: Facebook

El vicesecretario de Coordinación Política del PP en Andalucía, Toni Martín Iglesias, se ha convertido en noticia en las redes sociales al asegurar, tras una visita a Girona, que ha confirmado en persona que ciertos "clichés" sobre Cataluña y los catalanes no se ajustan a la realidad.

"Me voy de Cataluña sin haberlo conseguido, lo confieso. Por más que lo he buscado no he tenido suerte... Venía yo buscando a ese (todos tenemos un amigo que le ha pasado) que le dices buenos días y te contesta en catalán, y le dices "perdón, es que no le entiendo" y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encontrado", afirma el político andaluz.

"Buscaba también al que no te mira o lo hace con cara de asco (todos tenemos algún amigo que le ha pasado) cuando ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro", añade en una entrada que publicó el pasado 2 de enero en su cuenta de Facebook tras una estancia navideña en Girona con su familia.

Su mensaje, acompañado por la fotografía de un helado ilustrado con un texto que concluía que "al acabar esta estancia en Cataluña me ha pasado lo mismo que al acabar el helado: que ¡QUIERO MAS!", ha causado un relevante impacto mediático y un alud de comentarios, mayoritariamente positivos, en las redes sociales.

El escrito ha recibido ya más de 37.000 visitas y ha sido compartido más de 15.000 veces; un fenómeno que se está reproduciendo hoy mismo, cuando Martín ha publicado en la misma red social una entrevista que le han realizado en la televisión pública catalana.

Entre los comentarios suscitados en la red figuran numerosos apoyos a su gesto, invitaciones a que vuelva y conozca otras zonas de Cataluña, así como el de un ciudadano que se declara independentista pero que reconoce que "todo es interesado" y que "aquí nos pintan que España es mala, y allí que Catalunya es mala. Sólo somos nosotros los que tenemos que decidir... y tu lo has hecho".

El dirigente del PP andaluz, que introdujo varias entradas alusivas a su estancia navideña en Girona, aseguraba en su entrada que "me voy un poco con sensación de ser gilipollas. De que a mis 50 años, y con todo lo viajado que ya vamos estando, sea yo capaz de tragarme todavía esos estereotipos, esos clichés que tan poco me han gustado siempre cuando los aludidos somos nosotros, los andaluces".

"Dejo con mi familia Girona después de seis días sin haber encontrado más que gente amable (muy amable), y simpática (muy simpática)... hemos recibido más sonrisas y educación que en mucho tiempo", afirma Martín en su cuenta. "Me han preguntado por mi ciudad, por si me lo estaba pasando bien en Cataluña, le han hecho carantoñas a mis niños, me han ayudado en lo que han podido y en lo que he necesitado", asegura el político andaluz.

Y concluye: "con esos tópicos malignos de unos y otros, y con la que está cayendo políticamente por aquí, tan sólo contribuimos a extender el odio y el rechazo. Y como yo, estando aquí, pienso que estoy en mi casa, debería haberme negado a prejuzgar a nadie porque sí".

