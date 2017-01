Ciudadanos pide renovar la concesión de Mercamadrid, que termina en 2032

Madrid, 11 ene (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado hoy que su grupo trabajará porque la concesión de Mercamadrid, que finaliza en 2032, se renueve cuanto antes pues aunque la fecha parece lejana "maniata" la posibilidad de financiación de las empresas.

La portavoz ha hecho suya la reivindicación de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Mercamadrid (Casem), después de visitar hoy las instalaciones del centro de distribución madrileño y ha destacado que los mayoristas buscan "básicamente certidumbres".

Villacís se ha comprometido a buscar un acuerdo con el resto de los grupos municipales y ha considerado que sí existe "compromiso político" no deberían existir obstáculos o de haber incidencias jurídicas deberían ser "fácilmente salvables" y ha recordado que Mercasa y las asociaciones también quieren la renovación.

La portavoz ha pedido reflexionar sobre por qué cambiar cosas que están funcionando y ha considerado que no hay que cambiar Mercamadrid sino mejorar su gestión, infraestructuras o conexiones, pero que lo básico es asegurar que "puedan tener un futuro" y ha añadido que al respecto "no caben ideologías" porque "el empleo no tiene color político".

El presidente de Casem, Andrés Suárez, ha agradecido la presencia de Ciudadanos en el centro y ha explicado que la finalización de la concesión es una de "las inquietudes más importantes de los comerciantes" porque ven que sus negocios tienen problemas de financiación y de inversiones por esa circunstancia.

Suárez ha destacado que Mercamadrid genera 8.000 puestos de trabajo y que goza del mejor producto fresco del mundo.