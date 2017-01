Podemos pedirá mañana que las víctimas del Yak-42 puedan escuchar a Cospedal

Madrid, 11 ene (EFE).- El portavoz de Podemos en la Comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, presentará mañana en el registro del Congreso una petición al presidente de la comisión, José María Barreda, para que las víctimas del Yak-42 puedan asistir el lunes a la comparecencia de la ministra María Dolores de Cospedal.

En principio, no está previsto que a las sesiones de las comisiones puedan asistir invitados, aunque los familiares de las víctimas del Yak-42 han trasladado a los grupos su interés en poder acudir a la comparecencia de la ministra de Defensa, que el lunes dará cuenta del informe del Consejo de Estado sobre el accidente.

En concreto, Paco Cardona, vicepresidente de la asociación de víctimas del Yak-42, ha trasladado a Delgado el interés de las víctimas en estar presentes.

Por ello, el diputado de Podemos solicitará a Barreda que se curse una invitación formal a los familiares de las víctimas del siniestro, que causó la muerte de 62 militares en 2003.

"El PSOE ha manifestado no tener inconveniente en que estén presentes. Nosotros no es que no tengamos inconveniente, es que tenemos interés, por eso hacemos la solicitud formal", ha dicho a Efe Delgado.

El lunes, en la comparecencia de Cospedal ante la Comisión de Defensa, será el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ejerza de portavoz de su partido para pedir que se depuren responsabilidades y se tomen medidas para resarcir a las víctimas.