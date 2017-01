Sánchez sólo dará un paso adelante para liderar el PSOE si el PSC puede votar en las primarias

El voto de los 18.000 militantes del PSC sería esencial para el exlíder

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Imagen: Reuters

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, continúa esperando a que el partido dicte las "reglas de juego" del próximo Congreso Federal para decidir si se presenta o no de nuevo a la Secretaría General. Aunque desde su entorno no dan por seguro que vaya a dar el paso pese a verle "animado", lo que sí anuncian es que su decisión estará determinada al futuro del PSC.

Según informa hoy el diario El Mundo, Sánchez y su equipo serían conscientes de las dificultades de imponerse en unas primarias en las que no puedieran votar los militantes del PSC, un escenario al que se podría llegar después del castigo que la gestora del PSOE ha querido infligir al 'partido hermano' por votar sus diputados en bloque 'no' a Rajoy durante su investidura.

Aunque el marco de futuras relaciones entre el PSOE y el PSC sigue en fase de estudio, con esporádicas reuniones entre los equipos de uno y otro, de momento no está garantizado que los socialistas catalanes puedan participar en la elección del próximo secretario general, una circunstancia a la que Sánchez no es ajeno, sabedor de que la segunda federación socialista de España con más militatantes tras Andalucía le es más proclive que a Susana Díaz.

Los aproximadamente 18.000 militantes del PSC serían una fuerza esencial para decantar la balanza de un lado a otro en un hipotético Congreso en el que al fin midieran sus formas de forma abierta Sánchez y Díaz. En este sentido son claves los pasos dados por el líder del PSC, Miquel Iceta, en los últimos meses, pasando de ser un férreo defensor de Sánchez, a mantenr una postura más neutral que le ha llevado, incluso, a reunirse con Díaz en Sevilla.

Iceta y la dirección del PSC intentan que, pese a la ruptura por el 'no' a Rajoy, lo que implicó su desobediencia a la decisión tomada por el Comité Federal referente a la abstención, su formación siga siendo "necesaria" dentro del PSOE y pueda participar de las decisiones de los órganos internos del partido.

En esta pugna soterrada entre ambas direcciones, en la que la Gestora del PSOE llegó a proponer su participación directa en la fijación de los pactos electorales del PSC, los catalanes cuentan con la oposición frontal del PSOE andaluz, desde donde prefieren que no voten en las primarias. Sin embargo, otras federaciones como la extremeña o la valenciana, pese a ser afines a la Gestora y a Díaz, defiende no ahondar en la ruptura y mantener el estatus tradicional.