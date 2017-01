Espinar relega a José Manuel López a la última fila de la bancada de Podemos en la Asamblea de Madrid

"Seguiré trabajando por los madrileños me siente donde me siente"

José Manuel López, en su nuevo escaño en la Asamblea de Madrid. Imagen: Twiter / @JoseManuel_Lop

El exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha asegurado que no tiene "ningún problema" con la silla en la que le pongan en el parlamento autonómico porque "cada uno pesa lo que pesa" al margen de la silla que ocupe.

A su entrada en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su primera sesión como diputado raso después de ser destituido como portavoz en la cámara una vez Ramón Espinar se hizo con las riendas de Podemos en Madrid, López, del sector 'errejonista', ha dicho que va a seguir haciendo su trabajo, ya que es para lo que le eligió la gente.

"Lo voy a seguir haciendo y para mí no es más problema que ése: seguir haciendo mi trabajo trabajar mucho en el territorio y con mi partido. Cada uno pesa lo que pesa no donde le colocan", ha asegurado.

"No tengo ningún problema de las sillas donde a uno le ponen porque cada uno pesa lo que pesa. Estaré sentado en esa silla o en otra y haré mi trabajo. Para mí no es ningún problema", ha remarcado López, quien ha señalado que probablemente ahora pase a ocupar la presidencia de la comisión de Endeudamiento, algo que aún no está cerrado.

En el mismo sentido, el parlamentario de Podemos ha escrito un tuit, al que ha adjuntado una foto sentado en la última fila de su grupo, junto a su compañera Mónica García en la que asegura que con "el año nuevo, sitio nuevo", al tiempo que ha reiterado que seguirá trabajando por los madrileños se siente donde se siente.

Por su parte, la nueva portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha afirmado que López ha mostrado su voluntad de ocupar esta presidencia, lo que ha visto "una gran idea" y ella está "encantada y segura" de que lo hará "magníficamente bien".

Año nuevo, sitio nuevo. Seguiré trabajando por los madrileños y madrileñas me siente donde me siente. pic.twitter.com/JZj46urvw5 ? José Manuel López (@JoseManuel_Lop) 12 de enero de 2017