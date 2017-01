Mendia pide no poner cotos a candidatos y recuerda a Vara que Zapatero no ganó elecciones antes de las generales

12/01/2017 - 11:33

"Necesitamos una nueva Ejecutiva que se ponga a trabajar cuanto antes y no pierda más tiempo", defiende

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha pedido este jueves que no se pongan "cotos" a candidatos a liderar al PSOE ni se clasifiquen en función de sus resultados previos en las urnas y, después de que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aludiera a esta "capacidad de ganar elecciones", ha recordado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no ganó ninguna antes de llegar a La Moncloa.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha explicado así que no comparte la opinión su "compañero de partido que dijo ayer que "había algunos candidatos que eran buenos porque ganaban elecciones".

Sin citarlo expresamente, la líder de los socialistas vascos ha respondido así a Fernández Vara que, ayer apostó por situar al frente de la Secretaría General del PSOE a "alguien reconocible por su capacidad para ganar elecciones", una imagen en la que apuntó que se sitúa la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

La líder del PSE discrepa de esta opinión y cree que "no se trata de hacer una especie de clasificación de quién puede ser bueno para la Secretaría General o quién no puede ser, en ningún caso, válido". Y ha recalcado que Zapatero "nunca ganó en su provincia natal, en León, ni cuando encabezaba la candidatura en Madrid" y, sin embargo, "ganó dos elecciones y fue un magnífico presidente de España.

"Ganó el Congreso, unió al partido y ganamos unas elecciones y después otras", ha remachado, Mendia, que ha subrayado que, en su opinión, eso es lo que hay que hacer en vez de "poner cotos a quién puede ser y quién no puede ser, sobre todo, en base a criterios de esasa características".

DESCONOCE QUÉ HARÁ PATXI LÓPEZ

Mendia ha respondido así cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que el exlehendakari se presente al 39 Congreso del PSOE. Ha asegurado que no tiene "ni idea" de sus intenciones, pero ha remachado que "hay tantas opciones como militantes".

Además, la secretaria general del PSE-EE ha defendido que "si hay pluralidad de candidatos", la organización debe "mantener una neutralidad exquisita". Ella, ha dicho, tendrá su "opinión como una militante más" y, como el resto de sus compañeros, cree que el próximo Congreso "tiene que ser el de la unidad".

Y, a su juicio, esta cita debe hacerse pronto, porque el PSOE necesita "una nueva Ejecutiva que se ponga a trabajar cuanto antes y no pierda más tiempo". Por eso, ha lamentado que, en el Comité Federal de este próximo sábado, "se vaya a poner una fecha" que los socialistas vascos piensan que no es la mejor" para el Congreso, en el mes de junio y ha insistido en que el PSOE "necesita una dirección política cuanto antes" porque "se tienen que tomar decisiones muy importantes".

Mendia ha apuntado que, además de "un liderazgo", el partido "necesita, sobre todo, un proyecto político en el nuevo escenario que se ha abierto" y en el que "tiene que volver a ser un proyecto autónomo, de izquierdas, y que ofrezca al conjunto de España una esperanza de que puede haber otra manera de gobernar y otro proyecto para el país".

Además, ha considerado que es "falso" que se requiera más tiempo y, de este modo, ha reiterado que el "cometido" de la Gestora es "convocar el Congreso". Según ha explicado, "los estatutos del partido dicen que, entre el tercer y cuarto año desde el Congreso ordinario, se debe convocar un Congreso y van a pasar ya casi cinco años", por lo que "es necesario convocar ya un Congreso".

Idoia Mendia ha remarcado que "no parece que haya intención" de realizar una conferencia política, sino "simplemente unas conferencias sectoriales, unas mesas de debate sobre algunos aspectos de un posible proyecto político".

"NO HAY MÁS EXCUSAS. NECESITAMOS UNA NUEVA EJECUTIVA"

"Por lo tanto, no hay más excusas. Creo que necesitamos una nueva Ejecutiva que se ponga a trabajar cuanto antes y no pierda más tiempo", ha insistido Mendia, que ha recordado que las dos gestoras que se formaron con anterioridad en el PSOE "no duraron más de cuatro meses, tiempo suficiente para preparar un congreso de partido".

Tras apuntar que, "a día de hoy" no se ha hecho "ningún debate de ideas", ha señalado que necesitan que los militantes voten y hacer un Congreso que les "dote de liderazgo, proyecto y también unidad desde la diversidad en el partido".

No obstante, ha precisado que eso no supone que apueste por una candidatura de consenso porque "la unidad se consigue con el voto de la militancia y con una Ejecutiva que realmente tenga la voluntad de unir al partido".

"Si ganas, tienes la obligación de integrar y, si pierdes, tienes que ser leal con la nueva dirección", ha manifestado la secretaria general del PSE-EE, que ha señalado que los socialistas vascos "siempre han funcionado así", y ha lamentado que "la lealtad es justo lo que ha faltado en PSOE en los últimos cinco años".

Mendia ha opinado que anunciar o no candidaturas en este momento "queda a la voluntad y el criterio de los compañeros que puedan estar pensando en dar el paso", si bien ha augurado que, tras el Comité Federal del sábado cuando "se va a marcar ya un horizonte de congreso y de primarias", será "cuando empecemos a ver algo".

Por otro lado, ha afirmado "muchas plataformas por toda España" están pidiendo que "todos queremos que se celebre ese Congreso, que se celebren esas primarias". "A eso es a lo que hay que responder con el Congreso y con las Primarias", ha concluido Mendia, que ha afirmado que no sabe "quién está detrás de la sede" abierta en la calle Ferraz por críticos.